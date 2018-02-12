Запеканка с мясным фаршем и картофелем

Запеканка – универсальное и быстрое блюдо. По сути, это полноценный обед или ужин, совмещающий в себе и мясо и гарнир. Ну а картофельные запеканки все мы любим еще со времен детского сада. Приготовить что-то подобное – прекрасный способ вновь ненадолго вернуться в детство.

Ингредиенты:

- говяжий фарш (500 г);

- картофель (1 кг);

- яйцо (1 шт.);

- молоко (250 мл);

- сливочное масло (100 г);

- лук репчатый (1 шт.);

- сыр (50 г);

- соль;

- перец

Очистите картофель, а после отварите его в подсоленной воде. После этого слейте воду, добавьте 50 г сливочного масла и разотрите картофель в пюре. Подогрейте молоко и добавьте его в пюре, а после размешайте все до однородности.

Очистите и мелко нарежьте лук, потом обжарьте на сковороде. Добавьте туда фарш и продолжите обжаривать. В конце посолите и отложите в отдельную миску. Когда фарш слегка остынет, вбить яйцо и хорошенько перемешать.

На форму для выпекания выложите фарш, а сверху картофельное пюре. Выпекайте 15 минут, а после посыпьте тертым сыром и уберите в духовку еще на 5 минут.