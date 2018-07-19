19 июля в Гродно прибыла древняя чудотворная икона Божией Матери из Жировичской обители

Поклониться святыне можно будет не только в храме Гродненского Свято-Рождество-Богородицкого cтавропигиального женского монастыря. Завтра икона отбудет в храм Усекновения главы Иоанна Предтечи в Гродно, затем в храм в честь Афанасия Брестского в Гродно.

25 июля она отправится в храм Богоявления Господня в.Щучине. 26 июля состоится перенесение иконы в храм в честь святой праведной Софии княгини Слуцкой в Мосты. Побывает икона в храмах Волковыска и Свислочи.

Жировицкая икона Божией Матери - одна из наиболее почитаемых святынь в Беларуси. Явилась она на камне возле Жировичей в конце XV века.