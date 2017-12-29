29 декабря, Марьина Горка /Корр. БЕЛТА/. Сегодня 5-я отдельная бригада специального назначения празднует 55-летие, передает корреспондент БЕЛТА.

В части 89417 в Марьиной Горке проходят торжественные мероприятия. В них принимают участие представители Минобороны, местных органов власти, общественных организаций, ветераны воинской части, родные и близкие военнослужащих.

Во время траурной церемонии

Военнослужащие и гости почтили память бойцов, погибших в Афганистане. Перед собравшимися выступил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Олег Белоконев. Он отметил, что бригада - прославленное подразделение, одно из лучших и боеспособных в Вооруженных Силах. "Бригада принимала участие во всех крупномасштабных учениях, являлась лучшей разведывательной частью Краснознаменного Белорусского военного округа. 30 лет назад была окончательно сформирована особая рота специального назначения, ныне это особый отряд, который является лучшим подразделением бригады, - сказал глава Генштаба. - Военнослужащие продолжают славные боевые традиции своих предшественников. Их отличает высокий профессионализм, доблесть, отвага, верность своему делу, войсковому товариществу и боевому братству".

Командир 5-ой отдельной бригады специального назначения полковник Владимир Карук, председатель Комиссии Парламентского собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Валерий Гайдукевич, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси Вадим Денисенко

Во время церемонии

Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин

Олег Белоконев отметил, что сейчас снижается эффективность системы международной безопасности, Европа подвергается беспрецедентной милитаризации. Также совершенствуются формы и способы вооруженной борьбы. "На этом фоне существенно повышается роль сил специальных операций. Поэтому по праву можно сказать, что личный состав бригады был и остается на прежних рубежах безопасности нашей страны", - подчеркнул он. Глава Генштаба добавил, что 5-я бригада достойно выполнила поставленные задачи на учениях "Запад-2017".

Олег Белоконев

"Начавшийся учебный год насыщен мероприятиями подготовки Вооруженных Сил. Впереди ряд сложнейших задач, - сказал Олег Белоконев. - Уверен, что личный состав бригады отлично справится со всеми поставленными задачами".

Начальник Генштаба вручил награды военнослужащим бригады.

Олег Белоконев награждает командира 5-ой отдельной бригады специального назначения Владимира Карука

Также было зачитано поздравление от помощника Президента Беларуси по национальной безопасности Виктора Лукашенко: "С момента своего формирования 5-я отдельная бригада специального назначения в полной мере соответствовала духу времени. На всех этапах становления белорусской армии развитию сил и средств специальной разведки уделяется большое внимание. Сегодня бригада по праву считается элитой армии. А особый отряд специального назначения занимает достойное место в строю ведущих спецподразделений Беларуси".-0-

Фото Рамиля Насибулина