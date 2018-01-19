Администрации районов Минска развивают электронные формы взаимодействия с горожанами

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрации районов Минска развивают новые формы взаимодействия с горожанами, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Мингорисполкома Татьяна Селивоник.

Наиболее четко налажена такая работа в администрациях Советского, Фрунзенского и Центрального районов столицы, комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. В начале февраля планируется провести семинар, где будет представлен их опыт.

В частности, администрация Центрального района широко использует возможности интернет-коммуникации через социальные сети. О проблемах минчане могут сообщить в твиттер-аккаунте, что позволяет более оперативно их решить. Здесь же размещаются объявления с приглашением к обсуждению наиболее значимых проектов, информация о предстоящих мероприятиях.

На сайтах администраций созданы рубрики, где предлагается высказать свои пожелания по развитию районов. Так, в Заводском районе в разделе "Активный заводчанин" каждый житель может оставить свои предложения по улучшению транспортного сообщения, благоустройству дворов, подъездов, поделиться накопленным опытом. К сообщению можно прикрепить фотографии. На сайте администрации Ленинского района размещена электронная книга отзывов и предложений, где неравнодушные горожане представляют своими идеи, голосуют за представленные варианты, оставляют комментарии.

На сайте администрации Советского района есть возможность задать вопрос руководителю района, администрации Фрунзенского и Московского районов размещают на своих интернет-ресурсах ответы на наиболее актуальные вопросы, волнующие жителей.

В целом, по словам Татьяны Селивоник, электронная форма взаимодействия с госорганами становится все более популярной. В 2017 году количество электронных обращений в исполком увеличилось по сравнению с 2016-м на 19%. Их основная тематика - вопросы ЖКХ, строительства, трудоустройства и социальной защиты, жилищной политики.-0-