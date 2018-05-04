4 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Аэропорт Гомеля будет обслуживать новый чартерный рейс в Анталью (Турция), сообщил сегодня журналистам заместитель начальника Гомельского филиала государственного предприятия "Белаэронавигация" Николай Мурашко, передает корреспондент БЕЛТА.

Рейс в Анталью включен в программу летних авиаперевозок по заявкам туристических компаний. Первый самолет с туристами на борту отправится 25 мая, затем полеты будут осуществляться каждые 10 дней.

Всего в летнюю программу авиаперевозок из аэропорта Гомеля по курортным и туристическим направлениям включены 4 чартерных рейса. Так, с июня по сентябрь раз в неделю будут выполняться перевозки в Бургас (Болгария) и каждые 10 дней в Тиват (Черногория). До конца октября будет осуществляться рейс Гомель - Шарм-эш-Шейх (Египет) - каждые 10 дней. "В дальнейшем планируется, что полеты в Египет будут круглогодичными", - сказал Николай Мурашко.

Кроме того, в летний период будут выполняться авиаперевозки на оздоровительный отдых детей из Гомеля в Италию и Германию.

Также с 1 июня открываются полеты на регулярных авиалиниях Калининград-Гомель-Калининград (выполняются белорусской авиакомпанией "Белавиа") и Москва-Гомель-Москва (выполняются российской авиакомпанией "Сибирь"). "Рейс в Калининград будет осуществляться с июня по август дважды в неделю. Полеты в Москву (аэропорт Домодедово) будут совершаться с 1 июня до 27 октября. На первоначальном этапе будет три рейса в неделю. При хорошей загрузке рейса авиакомпания "Сибирь" имеет намерение продлить полеты", - пояснил Николай Мурашко.-0-