26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аэростат и тысяча шаров в цветах белорусского флага поднимутся в небо 3 июля в Минске. Об этом сегодня журналистам сообщила начальник отдела концертно-фестивальных проектов управления искусств Министерства культуры Инна Адамович, передает корреспондент БЕЛТА.
Инна Адамович отметила, что во время одного из основных мероприятий празднования Дня Независимости - военного парада - пройдет театрализованный эпизод "Мой родны кут". "Во время финального момента театрализованного эпизода площадь заполнится детьми в одежде с названиями всех городов и поселков городского типа Беларуси как олицетворение будущего малой родины. В небо будет выпущена тысяча воздушных шаров в форме сердца в цветах государственного флага, одновременно в воздух поднимется аэростат в форме сердца с надписью "Мая радзiма", - сказала она.
По словам начальника отдела, эпизод "Мой родны кут" символизирует единство всех регионов Беларуси от столицы до малых уголков страны. В нем будет задействовано порядка 2 тыс. участников из числа студентов, хореографических коллективов и вокальных исполнителей.
Завершит праздничную программу 3 июля гала-концерт, который стартует в 21.00 на площадке у обелиска "Минск - город-герой". "Основной темой гала-концерта станет единство всей страны и единение разных поколений белорусов. В основе концерта шесть тематических блоков, посвященных областям Беларуси и столице. В каждом блоке будут выступать популярные артисты - уроженцы того или иного региона, а также творческие коллективы", - проинформировала Инна Адамович.
Кульминацией гала-концерта станет акция "Споем гимн вместе" и праздничный салют.-0-
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