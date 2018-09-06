Афиша выходного дня: День рождения Минска, танковый фестиваль и праздник дружбы "Италия-Беларусь"

Минск отмечает 951-летие! Афиша выходного дня поздравляет родной город с Днем рождения и приглашает присоединиться к праздничной программе, которая пройдет с 7 по 9 сентября. В субботу вы сможете побывать на фестивале "Мiнск старажытны", увидеть модные показы у ратуши, поучаствовать в физкультурно-спортивном празднике у Дворца спорта, велобиатлоне и фестивале здорового питания Slow Food 2018, а также узнать, как подготовились к празднику Белгосцирк, Минский зоопарк и Ботанический сад. Вечером минчан и гостей столицы ждет музыкально-пиротехническое шоу у Дворца спорта. Воскресенье обещает быть не менее насыщенным - каждый желающий сможет испытать свои силы в Минском полумарафоне, присоединиться к празднику дружбы "Италия-Беларусь" и отметить День танкистов в парке Победы, а также совершить виртуальное путешествие на выставку Анри Матисса.

Застоличная афиша предлагает увидеть, как проходит День танкистов на "Линии Сталина", отдохнуть на фестивале Lidbeer в Лиде, окунуться в творческую атмосферу "Славянских литературных дожинок-2018" в Гомеле, принять участие в мастер-классах по 47 видам спорта в Бресте, а также посетить соревнования по скоростному маневрированию в Гродно.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 8 сентября

Уютное утро в Музее Кота

После солнечного и жаркого лета пришла волшебная осень. Прохладный ветерок срывает пожелтевшие листья деревьев и кружит их над землей.

Фото из архива

Краски осени наполняют пространство Музея Кота. Этой осенью музей подарит посетителям особенно уютную и теплую атмосферу. Посетителей ждет увлекательное общение с котами и кошками, а также произведения искусства, литература, игры и многие другие развлечения на кошачью тематику.

Каждому посетителю предоставляются в подарок горячие напитки и сладости из "Котокафе".

Вход платный.

Место: ул. Интернациональная, 23.

Время: с 11.00 до 20.00.

С Днем рождения, Минск!

Масштабный физкультурно-спортивный праздник, приуроченный ко Дню города, пройдет возле Дворца спорта. Гостей ожидают соревнования по силовому экстриму, стритболу, гиревому спорту, мастер-классы по волейболу, единоборствам, шахматам и др. Пройдут выставка тренажеров и велосипедов, показательные выступления РЦОП по парусному спорту, стрит-воркауту. Центральным событием станет заезд на роликовых коньках и лыжероллерах. В мероприятиях примут участие известные белорусские спортсмены. Титулованные атлеты проведут автограф-сессии.

Начнется праздник в 11.00, завершится - в 15.00. Здесь каждый найдет себе хобби по душе, родители смогут записать детей в спортивные секции. На сцене выступят артисты белорусской эстрады.

На арене Palova состоятся соревнования по баскетболу 3 на 3. В Минск приезжают шесть зарубежных женских команд из России, Латвии, Литвы и Украины - одни из лучших в своей категории. С 12.00 до 14.00 будет работать детская баскетбольная академия, игровая зона для малышей.

Схема предоставлена Мингоисполкомом

В амфитеатре на набережной пройдет турнир по силовому экстриму Minsk Open Cup (начало в 11.00). За главный приз поборются сильнейшие стронгмены из шести стран: Беларуси, России, Украины, Грузии, Литвы и Польши. Самым захватывающим зрелищем станет момент, когда силачи будут тянуть четыре легковых автомобиля в сцепке общим весом 8 т.

В марафоне на роликах заявлено участие ведущих конькобежцев страны, а также зарубежных спортсменов. Первый круг заезда будет фестивальным, участие в нем могут принять все желающие. Организаторы предлагают приходить в нарядах - самые оригинальные участники получат призы. Затем пройдут гонки по возрастным категориям. Длина круга - 2 км, максимальная дистанция - 32 км. Помимо белорусов на старт выйдут спортсмены из России, Украины, Франции, Нидерландов.

Множество различных активностей запланировано также на площадке, где будет базироваться волейбольный клуб "Минск". На Свислочи устроят гонки парусных спортивных судов "Звездная регата", на берегу организуют скейт-парк.

Вход свободный.

Место: пр-т Победителей, 4.

Время: с 11.00.

Международный фестиваль "Мiнск старажытны" 8-9 сентября соберет в белорусской столице представителей клубов исторической реконструкции из Беларуси и зарубежья.

В программе - рыцарские, конные турниры, турниры лучников, показательные выступления. Будет воссоздана атмосфера прошлых эпох: от Древнего Рима и времен викингов до Второй мировой войны. Действо развернется на перекрестке проспектов Победителей и Машерова.

Откроется фестиваль 8 сентября в 11.00 парадом клубов реконструкции, а вечером состоится массовое театрализованное сражение с импровизированным штурмом замка. На протяжении двух дней на зеленой зоне развернутся палаточные лагеря, торговые ряды, ярмарка ремесленников, монетный двор. Гостям предложат поучаствовать в мастер-классах, пробежать средневековую полосу препятствий, покататься на аттракционах.

Кроме белорусских клубов исторической реконструкции, ожидаются гости из стран-соседок - России, Литвы, Украины. Об участии заявили 300-400 человек. Перед зрителями выступят группы "Хмельны Вiр", Spiritual Season, Pawa, Нok-Key, Lity Taler, "Без паники", "Немига" и др.

Вход свободный.

Место: перекресток пр-в Победителей и Машерова.

Время: с 11.00.

Во время проекта "Минск - город красоты" у минской ратуши устроят модные показы. В мероприятии примут участие Национальная школа красоты, модельные агентства (в том числе детские), предприятия, работающие в сфере услуг. Перед гостями выступят заслуженные артистки Беларуси Алена Ланская, Виктория Алешко, ансамбль "Сябрынка", танцевальный коллектив "Стрекоза", группы "Бай-сити", оркестр и солисты Института пограничной службы Беларуси, Герман, Александра Гайдук, Алексей Хлестов, шоу-театр "Хвiлинка", шоу-балет "Феерия".

Гостей познакомят с особенностями национального декоративно-прикладного искусства, предложат окунуться в атмосферу моды и стиля, представят коллекции от лучших белорусских дизайнеров.

Вход свободный.

Место: пл. Свободы.

Время: с 12.00 до 23.00.

II Фестиваль здорового питания Slow Food 2018 соберет всех, кто радеет за здоровое питание и саморазвитие. На мероприятии можно будет продегустировать полезные блюда от владельцев кафе и ресторанов, приобрести натуральные продукты у фермеров и специализированных производителей.

Будут работать тематические зоны: стенды участников, дегустационный стол (картофельная бабка, драники, равиоли, вареники, тушеные овощи, шашлык из мяса и овощей, соусы, фалафель, сыры, пряники, домашние пироги и многое другое), сцена, фотозона, игротека, конкурсы. Здесь научат, как поддерживать тело в отличной форме и готовить блюда так, чтобы они были полезными. И главное - как все успевать не спеша. Секрет - в умении правильно расслабляться: в компании друзей, общаясь и угощаясь вкусно и не торопясь.

Вход свободный.

Место: внутренний дворик по ул.Чапаева, 3.

Время: с 12.00.

Праздничное мероприятие "Мой город мира дружбы и любви" ко Дню города подготовил Минский зоопарк. Начнется программа в полдень с концерта на поляне с участием самодеятельного ансамбля "Славянские свояки". Одновременно откроется выставка животных сельского подворья и фотозона "Хуторок", где можно будет поучаствовать в интересных играх с сюрпризами и подарками.

Гостей праздника ждет целый час показательных кормлений животных зоопарка. После чего на главной сцене красочные выступления зрителям подарят творческие коллективы и отдельные исполнители из разных стран мира: Испании, Индии, Украины, Польши, Армении, Азербайджана, России и других. Артисты национально-культурных объединений споют на родном языке любимые песни и исполнят зажигательные танцы. В завершение все желающие объединятся в большой хоровод творчества и дружбы.

Позитивных эмоций добавят и показательные выступления четвероногих питомцев из клуба спортивного собаководства "Смайл", которые в том числе будут соревноваться в преодолении препятствий - аджилити.

Вход платный.

Место: ул. Ташкентская, 40.

Время: с 12.00.

Белгосцирк проведет день открытых дверей, приуроченный к его 60-летнему юбилею.

В фойе будет работать выставка, посвященная истории цирка, откроются интерактивные зоны. Можно будет посмотреть вблизи полотна, на которых летают воздушные гимнасты, и узнать, сколько весит гиря. Увидеть все то, с чем работают артисты на арене цирка.

Вход свободный.

Место: пр-т Независимости, 32.

Время: с 12.00 до 19.00.

Фестиваль науки пройдет в Центральном ботаническом саду. Любителям научно-популярных лекций предложат две площадки с тематическими блоками образовательных проектов "15х4", "TEDxYOUTH", "Наука вне себя", "Массаракш".

В космической зоне, помимо лекций, ожидаются мастер-классы от Минского планетария, выставка фото и демонстрация стартапа "Ойкумена", который позволит почувствовать себя космическим путешественником. Ожидается, что мероприятие посетят космонавты и ученые Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов. В этом году, 9-15 сентября, конгресс пройдет в Минске и соберет около 90 космонавтов из 17 стран мира.

В робозоне Объединенный институт проблем информатики НАН и школы робототехники "Стемлаб", "Образовательный центр Парка высоких технологий" и "Школа цифровых технологий" представят экспонаты и мастер-классы по изготовлению роботов, некоторых можно будет даже забрать с собой. Состоятся соревнования по мини-сумо и езде по линии среди роботов.

В развлекательной зоне будут проводить научное шоу, мастер-классы. Покажут свои экспонаты минские музеи науки - "Экспериментус", "Элементо", "Квантум", образовательный проект "Умный Минск" и факультет физики БГУ.

В зоне археологии каждый сможет попробовать себя в роли археолога. Для этого в ней будут организованы несколько полигонов для раскопок и выставка археологических артефактов.

Специальным гостем будет Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+, который представит купольный кинотеатр с программой фильмов о науке и космосе, а также экспозицию "Сунгирь", посвященную одной из древнейших стоянок человека, с демонстрацией фильмов в виртуальной реальности и реконструкцией древнего жилища. Также NAUKA 0+ привезет с собой экспонаты "Бала роботов".

Свои зоны с насыщенной программой представят Информационный центр по атомной энергии, Центральная научная библиотека имени Я.Коласа НАН Беларуси и Белорусская сельскохозяйственная библиотека. На фестивале запланирована детская зона от проекта "Маленькая тусовка", зрелищная выставка разработок Национальной академии наук Беларуси, тест-драйв электротранспорта от завода "Оптрон" и мобильный музей океана.

Вход платный.

Место: ул. Сурганова, 2в.

Время: с 12.00 до 20.00.

Первый этап открытого первенства по велобиатлону проведут в минском парке им. Павлова. Начнутся соревнования в 14.30, принять участие в них смогут все желающие - как граждане Беларуси, так и иностранцы не моложе 18 лет, которые подали заявки до 3 сентября.

Соревнования такого рода проводятся в Беларуси впервые, их пробный этап накануне состоялся среди предприятий, организаций и учреждений Московского района города. Мероприятие направлено на популяризацию велосипедного движения. В перспективе такие турниры планируется проводить ежегодно.

Победитель и призеры будут награждаться не только медалями и дипломами, но и денежными призами, подарками.

Вход свободный.

Место: парк им. Павлова.

Время: с 14.30.

Акция "Сентябрьская ночь" пройдет в Национальном художественном музее 8-9 сентября.

В субботу гостей музея ждут "Уроки авангарда" (с 13.00 до 23.00). В портретной галерее XVII века можно будет услышать современную обработку музыки эпохи барокко, а специальное освещение трансформирует музейный зал в объемную световую абстракцию. Звук будет транслироваться в наушниках, а в преддверии акции записи появятся и в сети. Посетителям будут представлены видеоинсталляции, которые докажут, что Минск - это тоже произведение современного искусства.

Творческая встреча с белорусским художником Виктором Альшевским на открытии нового арт-проекта "Точка отсчета" начнется в 15.00. На выставке объединятся прошлое, настоящее и будущее человечества, его историческая память и современное течение жизни.

В 16.45 состоится лекция о жизни и творчестве Надежды-Ходасевич Леже - "Дар Надежды. Мадам Леже: меценат и художница".

В 18.00 и 19.45 - пройдет импровизации на этнических бамбуковых и классических флейтах (сякухати, хотику, кена, сяо), классическая музыка в исполнении Андрея Антара

В 21.00 Театр танца "Альтана" покажет настоящую архитектуру движения. В 22.00 танцхудожник Валерия Хрипач представит фрагменты из новой постановки "Между простым и сложным", хореография которой развивается между сном и хороводом.

В 19.00 откроется выставка "Вселенная Язепа Дроздовича". Экспериментальная музыкальная программа в духе космической живописи самого Дроздовича от выпускника Московской консерватории по классу ударных Владимира Урбановича (Композитор - Марина Лукашевич).

С 20.00 до 21.45 будет представлен сольный проект гитариста Евгения Зыковича. Эклектичный гитарный нойз вперемешку с воздушным эмбиентом и густым дроном. Вся музыка создается исключительно при помощи гитары и гитарных эффектов. В основе живых выступлений лежит импровизация.

В воскресенье праздник в Художественном продолжится.

В 13.00 студия "В гости к Тюбику" проведет детский пленэр на тему "Малая родина". После этого начнется Minsk. Autumn. Fashion - республиканский проект моды и фото "Мельница моды".

В 15.00 состоится авторская экскурсия в рамках выставочного проекта "Израиль Басов. Премудрость построила себе дом" с куратором Екатериной Изофатовой, заведующей отделом современного белорусского искусства.

В 17.00 фольклорный ансамбль "Тутэйшая Шляхта" погрузит зрителей в атмосферу барокко и задаст тон для экспозиции залов древнебелорусского искусства.

Вход платный.

Место: ул.Ленина, 20.

Время: с 13.00.

Вечер в городе М.

Музей истории города Минска приглашает всех желающих пройти квест "Аднойчы ў горадзе М." по ул.Революционной.

От пункта "А" до пункта "Б" - 300 м, а между ними загадки "важнейшей улицы города". Пункт "А" - Художественная галерея М. Савицкого на пл. Свободы, 15. Пункт "Б" - Городская художественная галерея Л. Щемелева по ул.Революционной, 10. Какая буква вам больше нравится, оттуда и можно начинать игру.

Цель игры одна - составить кодовую фразу. Победители смогут получить подарки. Играть можно как одному, так и в компании друзей.

Прохождение квеста платное. В стоимость будет включено посещение обеих художественных галерей. Кроме того, участники квеста смогут побывать на творческой встрече с фотографом и путешественником Станиславом Янчарским, которая начнется в 18.00 в галерее М. Савицкого.

Место: ул.Революционная.

Время: с 18.00 до 20.30.

Завершит праздничную программу 8 сентября музыкально-пиротехническое шоу, которое можно увидеть в 23.00 в районе Дворца спорта.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 сентября

Утро на Минском полумарафоне

Минский полумарафон в четвертый раз пройдет в белорусской столице.

В этом году организаторы ожидают 35 тыс. участников (на 5 тыс. больше, чем в прошлом году). Расширяется и география участников: в белорусскую столицу приедут представители как минимум 40 стран.

Старт главной дистанции полумарафона (21,1 км) будет дан в 9.00. Забеги на дистанциях 5,5 км и 10 км начнутся в 12.00. По традиции беговой маршрут проложен по самому центру белорусской столицы, участники соревнований смогут увидеть красивейшие места города. На время забегов движение транспорта будет перекрыто.

Фото из архива

Соревнования имеют бронзовый лейбл Международной федерации легкой атлетики, а также пять звезд качества и безопасности забегов Европейской легкоатлетической ассоциации. Призовой фонд Минского полумарафона - $50 тыс. Регистрация платная.

В рамках Минского полумарафона также пройдут детские благотворительные забеги. Спортивная акция, которая пройдет под слоганом "Бежим для каждого ребенка", призвана помочь детям с инвалидностью, живущим в домах-интернатах. Площадка #МояТренировкаСегодня развернется возле центрального входа Дворца спорта. Забеги будут проходить с 9.30 до 14.00. Длина дистанции - 60 м. Перед стартом в качестве разминки участники могут поупражняться в зоне легкой атлетики или поучаствовать в мастер-классах, которые проведут профессиональные тренеры.

К участию приглашаются мальчики и девочки до 12 лет. Самые маленькие участники могут пробежать вместе с родителями, старшими братьями и сестрами. Каждый юный атлет на финише получит в подарок футболку с яркой символикой и "Медаль чемпиона".

Участие в акции бесплатное. Родителям необходимо зарегистрировать детей на сайте проекта #МояТренировкаСегодня. А для тех, кто хочет сделать в рамках акции добровольный благотворительный взнос в пользу программы ЮНИСЕФ "Семья каждому ребенку", работает USSD-запрос *222*22# (фиксированная сумма Br2, услуга доступна только абонентам МТС).

Место: старт на пр-те Победителей.

Время: с 9.00.

Днем идем на праздник итальянско-белорусской дружбы…

Праздник дружбы "Италия-Беларусь" 9 сентября пройдет в Минске в Верхнем городе.

Гостей ждет насыщенная развлекательная программа. На площадках Верхнего города пройдут мероприятия для взрослых и детей, которые смогут поучаствовать в развлекательных программах, слушая хорошую музыку, а также пробуя национальные итальянские блюда.

В этот день на главной сцене Верхнего города выступят итальянские и белорусские артисты: фольклорный коллектив "Тамбуринисты из Отранто", заслуженный любительский коллектив Беларуси "Дударыкі", солисты Национального академического Большого театра опера и балета Беларуси Александр Михнюк и Ирина Кучинская, юный талантливый исполнитель и хедлайнер праздника Раффаэле Пападия. Выступит также известный итальянский пианист и исполнитель Мэттью Ли.

На сцене можно будет увидеть перформанс в стиле sand art художницы песочной анимации Ольги Радецкой, театр кукол "Телега комиков", модные показы известных итальянских брендов, шоу парикмахера-стилиста Антонио Боккадамо, а также выступления танцевальных коллективов "Глория" и Белорусской хореографической гимназии-колледжа.

Программу дополнят выступления, которые пройдут не только на сцене, но также на площади, в павильонах, - артистов на ходулях, представление-победитель Фестиваля уличных театров-2016 "Катастрофа-шоу", пицца-шоу из Неаполя. Футбольной школой "Интер" будет организована игровая зона, можно также поучаствовать в игре в бочче (итальянская игра в шары). Гости смогут посмотреть фильм "Итало" Алессии Скарсо с Марко Боччи в главной роли, который будет демонстрироваться во дворике отеля "Монастырский".

На фуд-корте разместятся знаменитые итальянские рестораны, производители продуктов. Посетители смогут попробовать аутентичные блюда итальянских регионов, продегустировать пиццу и мороженое, а также насладиться прекрасным итальянским кофе.

Помимо музыкальной и театральной программы гостей праздника ожидают выставка фотографий, подготовленная Национальным агентством по туризму Италии, выставочные стенды языковых школ, где преподается итальянский язык, мероприятия Дома итальянского языка и культуры "Данте".

Вход свободный.

Место: пл. Свободы.

Время: с 11.30 до 22.00.

…или отмечаем День танкистов в парке Победы

Празднование Дня танкистов пройдет 9 сентября в столичном музейно-парковом комплексе "Победа". Гостям мероприятия предложат 55 развлекательных зон.

На входе в парк Победы посетителей будут встречать герои Великой Отечественной войны танки Т-34-85 и ИС-2, а также современный модернизированный боевой танк - участник Армейских международных игр этого года Т-72Б3. Доступ к армейским машинам будет свободный. Вся техника займет свои места уже в 8.00 и уедет только к 22.00.

Фото из архива

В 14.00 на отдельных площадках начнутся выступления концертной группы образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Беларуси, артистов Драматического театра Белорусской Армии. На сцене также выступят Президентский оркестр Беларуси, группы IOWA, "Бумбокс", "Танцы минус".

В парке Победы будут работать 15 арт-объектов и фотозон. "Танкистов" и их близких примет самая большая площадка в СНГ для видеоигр, включающая более чем 200 игровых станций. Для самых азартных игроков предполагается организовать отдельную игровую зону с 40 компьютерами.

Праздник задуман как городской семейный фестиваль. Площадка готова принять более 100 тыс. человек. Предусмотрена работа фуд-кортов.

Вход свободный.

Место: парк Победы.

Время: с 14.00.

Вечером совершим виртуальное путешествие на выставку Матисса

Кинотеатр "Цетральный" приглашает на фильм "Матисс", который позволит совершить виртуальное путешествие на выставку декупажей Анри Матисса в главную лондонскую галерею современного искусства Tate Britain.

Декупажи Анри Матисса (они же cut-outs) - последняя и, пожалуй, самая уникальная глава продолжительной творческой биографии классика модернизма: "скульптура на холсте", где окрашенная гуашью бумага выступает в роли глины, а ножницы превращаются в резец. Выставка в галерее Tate Britain стала самой представительной демонстрацией этой части наследия художника.

Кроме интервью с кураторами выставки, зрителю предлагается погрузиться в дневниковый поток сознания самого Анри Матисса, озвученный мягким баритоном мэтра лондонской сцены Саймона Расселла Била. Затем поприсутствовать при живом исполнении - непосредственно в интерьере турбинного зала Tate Britain - специально написанной композиции известного лондонского саксофониста Кортни Пайна, навеянной картиной Анри Матисса "Джаз" (1947). Роскошным подарком зрителю станет вдохновленный декупажами танцевальный номер, поставленный хореографом Уиллом Таккеттом для звезды лондонского Королевского балета, испанки русского происхождения Зинаиды Яновски. Кульминациия фильма - заочный вояж в интерьер синэстетического апофеоза творчества Анри Матисса - расписанную художником часовню Розер в Вансе.

Вход платный.

Место: пр-т Независимости, 13.

Время: с 17.30.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

"День танкиста" на "Линии Сталина"

На территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина" 8 сентября пройдет мероприятие "День танкиста".

Экскурсионные и интерактивные зоны для посетителей начнут работать с 11.00. В 11.30 состоится открытие соревновательной площадки ГТО. Во время праздника состоится военно-историческая реконструкция "Бои под Ельней 1941 г.", начало в 14.00.

В 16.00 начнется показательное выступление команды Республики Беларусь по танковому биатлону с участием танка Т-72, в 16.20 - показательный заезд соревновательного шоу на БМП-1 с элементами реконструкции Афганской войны.

Фото организаторов

Также в "День танкиста" для посетителей организаторы подготовили развлекательную программу. Будут работать школа артиллериста, площадка препятствий "Тропа разведчика", организована стрельба из пневматической винтовки. Самых активных посетителей ждут подарки и сувениры, а победители соревновательной площадки ГТО смогут бесплатно прокатиться на танке.

На ИКК "Линия Сталина" широко представлена оригинальная ходовая техника: танки Т-34, БТ-7 и КВ-1. Также интерес для любителей раритетной военной техники представляют немецкие танки Panzer III, Panzer 38(t), оригинальное самоходное немецкое штурмовое орудие StuG III, которые будут участвовать в военно-исторической реконструкции "Бои под Ельней".

Концертная программа начнется в 12.00, для гостей праздника выступят известные исполнители и музыкальные коллективы.

Фестиваль Lidbeer в Лиде

Фестиваль Lidbeer состоится 8 сентября в Лиде. Для посетителей предусмотрен обширный фуд-корт, ярмарка ремесленников и лунапарк, активации на любой вкус и возраст, городской фотоквест с призами и громкая концертная программа. На главной сцене выступят рок-группы из Беларуси, России и Украины. Хедлайнером концерта станет группировка "Ленинград".

Расписание выступлений на малой сцене:

13.00-13.30 - JOHN CONNOR.

13.45-14.15 - "Тарас на Парнасе".

14.30-15.00 - Юлия Глебова и "Час Speak".

15.15-15.45 - "Росы".

16.00-16.30 - AILLION.

16.45-17.45 - Yellow Arc 6.

Расписание выступлений на главной сцене:

17.35-18.00 - "ЧуVство Полета".

18.20-19.00 - Nizkiz.

19.20-20.20 - Animal DжаZ.

20.40-21.40 - "Воплі Відоплясова".

22.00-23.45 - "Ленинград".

Закончится мероприятие фейерверком в 23.45. Вход на фестиваль свободный, на площадку гала-концерта - платный.

"Славянские литературные дожинки-2018" в Гомеле

Новые книги писателей трех стран презентуют на ХIII Международном фестивале "Славянские литературные дожинки-2018", который пройдет 6-8 сентября в Гомеле.

На литературный форум прибудут делегации Союзов писателей Беларуси, России, Украины, а также молодые авторы из этих стран. В программу "Дожинок" включен и ІІ Форум молодых литераторов и любителей художественного творчества "Слово".

Основной презентационной площадкой новых изданий будет городской центр культуры. Здесь представят книги, которые вышли в нынешнем году. Среди новинок - совместный сборник произведений членов Союза писателей Украины и гомельских авторов "Десна", сборники Гомельского отделения Союза писателей Беларуси и Ростовского, Краснодарского, Брянского, Курского отделений Союза писателей России по итогам фестиваля "Берега дружбы". Творческий урожай дополнит и альманах "Литературная Гомельщина-2018", посвященный Году малой родины.

Также в программе выставки народных культур и традиционного ремесленничества, перекличка славянских литераторов, мастер-классы, творческие вечера, встречи с читателями и др. Праздник продолжится 8 сентября на площадках Калинковичского и Ельского районов.

Мастер-классы по 47 видам спорта в Бресте

В Бресте 8 сентября состоится День открытых дверей учебно-спортивных учреждений города. Мероприятие стало традиционным для областного центра. Импровизированный спортивный городок уже в третий раз развернется на территории парка культуры и отдыха. Посетителям представится возможность познакомиться с 47 видами спорта, которым обучают государственные и частные учреждения Бреста.

Ожидается, что гостями праздника станут более 4 тыс. человек. Они смогут не только узнать о видах, которые культивируются в городе, но и попробовать в них свои силы, записаться в спортивные секции. Особенностью мастер-классов будет то, что их проведут не профессиональные спортсмены, а ребята, которые занимаются этими видами спорта год или два.

Соревнования по скоростному маневрированию в Гродно

Гродно 8 сентября примет очередной этап ежегодной республиканской акции "Спортсмены - за безопасность дорожного движения-2018". В этом году участники будут выяснять сильнейшего в стране в скоростном маневрировании на площадке ТЦ Old City.

Будет открыта зона развлечений для детей. Для зрителей запланировано большое количество конкурсов с вкусными призами. Те из них, кто возьмет с собой водительское удостоверение, смогут поучаствовать в тест-драйве новых машин.

Основное внимание зрителей привлекут, конечно, заезды виртуозов руля. Руководить гонкой и комментировать происходящее будет Анатолий Шевченко, который ранее сам неоднократно принимал участие в акции. Лучших определят в нескольких зачетных группах: "любитель", "спортсмен", а также в командном зачете.

По окончании соревнований зрителям обещают сюрприз: на финальной трассе, где соревновались автомобили, пройдет суперзаезд между победителем этапа и байкером.-0-