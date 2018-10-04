Афиша выходного дня: Фестиваль Юрия Башмета, праздник поэзии в Новогрудке и проводы птиц на зимовку

Осень - не повод проводить выходные дома, тем более первый уикенд октября обещает быть теплым и богатым на интересные события и мероприятия. Самые увлекательные из них собраны в "Афише выходного дня". Минчанам предлагают насладиться фортепианным концертом во время Международного фестиваля Юрия Башмета, познакомиться с шедеврами классика шведского кино Ингмара Бергмана, удариться в ностальгию на выставке "Минский фарфор из бабушкиного серванта" и даже попробовать себя в управлении космическим кораблем на выставке "Космодрайв". Любителей животных приглашают на выставки породистых собак и проводы птиц на зимовку.

Насыщенную программу предлагают и жителям регионов. Так, можно увидеть презентацию осенних обрядов на фестивале народных промыслов и ремесел "Глушанский хуторок", поучаствовать в open air в честь 220-летия Адама Мицкевича в Новогрудке. Любители активного отдыха смогут принять участие в легкоатлетическом пробеге Grodno Run или полетать в паре с инструктором на соревнованиях по парапланерному спорту под Гомелем. Брестчан приглашают поучаствовать в чемпионате Беларуси по фотобердингу, а в Пинске и Слуцке в эти выходные празднуют День города.

Не забудем и о Дне учителя, который отмечается в Беларуси в первое воскресенье октября. Так, на праздник в честь учителей традиционно приглашает музей народной архитектуры и быта в Озерце.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 6 октября

Утром отправляемся на выставку породистых собак

На одной площадке 6 октября пройдут сразу три международные выставки собак: "Золотая осень Минска", "Победитель Беларуси" и монопородная выставка джек-рассел-терьеров "Рассел-шоу Беларуси".

Минчане и гости столицы смогут увидеть такие пока еще редкие в нашей стране породы, как белая швейцарская овчарка, венгерская овчарка (комондор), монгольский банхар и южноафриканский бурбуль. Малышей порадует костюмированное собачье шоу "Сказка", во время которого хозяева и их четвероногие питомцы в красочных костюмах продемонстрируют эффектные трюки и зажигательные танцы.

А самым захватывающим зрелищем обещают стать первые показательные выступления по каникроссу. Каникросс - популярная в мире дисциплина ездового спорта, в которой собака с помощью шнура тянет за собой бегущего спортсмена. Кстати, возник каникросс в Европе как межсезонный подготовительный вид спорта для езды на собачьих упряжках.

Вход бесплатный.

Место: "Республиканский стрелково-спортивный клуб" ДОСААФ, ул. Долгобродская, 75.

Время: с 10.00 до 18.00.

В течение двух дней, 6-7 октября, выставка-шоу породистых собак "Осень с Догшоу" будет радовать посетителей увлекательной шоу-программой, конкурсами, розыгрышами ценных призов и, конечно, огромным выбором эксклюзивных породистых щенков на любой вкус.

Гости выставки смогут увидеть костюмированный показ модных нарядов для собак под названием Dog Fashion 2018, посетить стенд школы фристайла для собак "Собачий вальс", где любой желающий сможет получить советы по обучению собак танцам и забавным трюкам. Свое мастерство в задержании преступников и поиске взрывчатых веществ гостям выставки продемонстрируют служебные собаки кинологического центра Вооруженных Сил Беларуси.

Каждый посетитель, предоставивший в инфоцентр мероприятия рисунок на тему "Собаки в осеннюю пору", получит подарок от организаторов шоу. На выставке можно будет выбрать себе щенка, получить консультации у специалистов по содержанию и уходу за животными.

Вход платный.

Место: торговый центр "Outleto", пр. Жукова, 44.

Время: с 10.00 до 19.00.

Днем полюбуемся изысканными фигурками на выставке "Минский фарфор из бабушкиного серванта"

Фото rehouz.info

До 21 октября в гостиной Владислава Голубка представлена частная коллекция "Минский фарфор из бабушкиного серванта".

Многие наверняка помнят фарфоровые статуэтки, благородно располагавшиеся на самых заметных местах в интерьерах советских квартир. У кого-то дома до сих пор хранятся подобные маленькие (и большие) шедевры, ведь особо ценные экземпляры фарфоровой промышленности нередко становились семейными реликвиями и передавались из поколения в поколение.

В Гостиной Владислава Голубка можно увидеть уникальную коллекцию фарфора производства Минского фарфорово-фаянсового завода из более чем 150 предметов. Многие из них выполнены ограниченными тиражами и существуют лишь в нескольких экземплярах. На выставке представлены изящные статуэтки, вазы, настольные украшения, работы с изображением картин из собраний Лувра и другие разнообразные предметы интерьера. Наверняка каждый, кто придет на выставку, найдет среди экспонатов знакомую фигурку, стоявшую в бабушкином серванте.

Вход платный.

Место: ул. Старовиленская 14.

Время: с 10.00 до 17.30 (воскресенье - выходной).

Вечером посмотрим и обсудим шедевры классика шведского кино Ингмара Бергмана

Фото Культпросвет

Настоящий праздник для киноманов - "Уикенды с Бергманом" - стартовал в Минске. В кинотеатре "Пионер" за семь недель, с 6 октября по 2 декабря, покажут 20 шедевров классика шведского кино Ингмара Бергмана.

Марафон фильмов с обсуждением начнется двумя картинами, которые объединены в программу "Воспитание "Я". Ленты представит киновед и программный директор ММКФ "Лістапад" Игорь Сукманов. В первые выходные октября на экране "Пионера" покажут ранние фильмы Ингмара Бергмана: "Кризис" (1946) и "Портовый город" (1948).

6 октября зрители смогут посмотреть и обсудить экзистенциальную мелодраму "Кризис". Фильм расскажет историю восемнадцатилетней Нелли, живущей в тихом провинциальном городке вместе со своей приемной матерью Ингеборг. Окруженная любовью, она все же мечтает вырваться за пределы слишком размеренной действительности. Когда настоящая мать Нелли, владелица модного салона, предлагает девушке начать новую яркую жизнь в Стокгольме, та без раздумий соглашается. Нелли уезжает в столицу и открывает для себя темные стороны человеческой натуры…

7 октября на суд зрителей будет представлена оптимистическая драма "Портовый город". Моряк Йоста сходит на берег в родном Гетеборге, чтобы начать новую жизнь. Здесь он знакомится с Берит, своенравной девушкой, едва покинувшей стены исправительного дома. Берит живет с деспотичной матерью, которая изводит дочь своей ханжеской заботой. Отчаявшаяся героиня ищет спасение в своем избраннике. С этой целью она поверяет Йосте тайны своего прошлого.

Проект "Уикенды с Бергманом" осуществляется при поддержке Посольства Швеции в Республике Беларусь и Шведского института. Показы проходят в рамках "Лістапад. Коллекции".

Вход платный.

Место: кинотеатр "Пионер", ул. Энгельса, 20.

Время: 6 и 7 октября, начало сеансов в 18.40.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 октября

Утром всей семьей отправляемся в парк приключений "Космодрайв"

Фото ОТВ

Масштабная выставка-приключение "Космодрайв" приехала в Минск.

Поуправлять космическим кораблем? Увидеть Землю из космоса? Попробовать космическую еду или прогуляться по Юпитеру? Благодаря новейшим "космическим" технологиям возможно все. В "Космодрайве" даже дети от двух лет смогут почувствовать себя настоящими космонавтами.

В билет включены 47 приключений, среди которых:

- пройти тренировку астронавта на 15 космических аттракционах;

- решить 8 космических квестов в виртуальной реальности;

- почувствовать гравитацию на разных планетах;

- совершить полет на истребителе;

- задать свой вопрос космонавтам;

- побывать на МКС;

- измерить свой вес на разных планетах;

- отправить свое послание на Марс, Юпитер, Венеру;

- помочь отремонтировать космический корабль;

- сделать селфи с легендарными киногероями из саги "Зведные Войны" и многое другое.

Парк работает до 7 ноября.

Вход платный.

Место: ТРЦ Galleria Minsk, пр. Победителей, 9.

Время: с 10.00 до 20.00.

Днем совмещаем прогулку по лесу или парку с проводами птиц на зимовку

Журавль

Любителям безмятежных прогулок на природе наверняка придется по душе ежегодная акция осеннего наблюдения за птицами EuroBirdwatch, которая пройдет во всей Европе 6-7 октября. Присоединится к мероприятию и Беларусь.

Панъевропейская акция в этом году состоится уже в 25-й раз. Перелетные птицы отправляются в опасный путь на зимовку, и люди в разных странах наблюдают за ними и ведут подсчет на протяжении двух дней.

В прошлом году более 2200 участников акции из Беларуси насчитали 29 тыс. птиц - наша страна стала третьей по количеству участников. Такая активность радует, ведь акция проводится для привлечения внимания людей к опасности перелета и проблемам зимовки птиц. Во время миграции можно встретить редкие виды птиц.

Для участия в акции 6 и 7 октября нужно взять с собой на прогулку на природу бинокль или подзорную трубу, попробовать определить и сосчитать птиц, которые встретятся, даже если это привычные для наших широт воробьи, скворцы или грачи.

О своих наблюдениях (виды и количество особей каждого, а также место и количество человек, если наблюдение велось в группе) нужно сообщить до 16.00 7 октября через онлайн-форму на сайте организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (она станет доступной 6 октября). Вся информация будет передана межднародному координатору акции.

В рамках осенних дней наблюдения за птицами в Минске "Ахова птушак Бацькаўшчыны" также проводит "птичьи экскурсии". Одну из них 7 октября проведет знаток певчих птиц Виталий Якович. Количество мест на экскурсии ограничено, записаться на них можно на сайте организации "АПБ".

Место: зеленая зона Степянки.

Время: 11.00.

Вечером наслаждаемся фортепианным концертом Международного фестиваля Юрия Башмета

Фото из архива

XIII Международный фестиваль Юрия Башмета будет проводиться в Минске 7-20 октября. По приглашению художественного руководителя фестиваля Ростислава Кримера в лучших залах белорусской столицы выступят блистательные музыканты из разных стран мира.

Торжественное открытие фестиваля состоится только 10 октября, но уже 7 октября пройдет первый концерт. В большом зале Белгосфилармонии всемирно известный пианист Николай Луганский исполнит концерт Брамса с оркестром под руководством народного артиста Беларуси Александра Анисимова.

Вход платный.

Место: большой зал Белгосфилармонии, проспект Независимости, 50.

Время: 19.00.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

День учителя в Озерце

В музее народной архитектуры и быта в Озерце (Минская область) приглашает отпраздновать профессиональный праздник учителей. Организаторы подготовили концерт с участием белорусских коллективов, традиционные танцы и игры, караоке, конкурсы и экскурсии. Приятным дополнением к программе станут прогулка по живописным улочкам музея под открытым небом, обед в корчме и посиделки на завалинке возле старинных белорусских хат.

Вход платный.

Время проведения праздника: с 13.00 до 18.00

Финал Кубка северо-восточной Европы по парапланерному спорту под Гомелем

Фото Satu.kz

На аэродроме Зябровка под Гомелем с 5 по 7 октября будут проходить соревнования Кубка северо-восточной Европы Brilliantfoot по парапланерному спорту.

В этом году проводится 4 этапа соревнований Кубка - в Литве, Латвии, России и Беларуси. Право на проведение финального этапа, который назвали "Полесским десантом", получила наша страна. Тренировочные полеты состоятся 5 октября, а непосредственно соревнования пилотов (полеты на точность) пройдут в субботу и воскресенье. Зрители смогут понаблюдать за полетами сильнейших спортсменов-парапланеристов, а самые смелые испытают чувство полета, поднявшись в небо с опытным инструктором.

Кубок Brilliantfoot учрежден в 2017 году национальными федерациями Литвы, Латвии, Эстонии, Беларуси и России, чтобы определять сильнейших пилотов по парапланерному спорту в дисциплине "полет на точность". Более 80 спортсменов участвовали в этапах соревнований в прошлом году.

Время начала полетов по программе соревнований: 6 октября, 10.00, 7 октября, 9.00.

Фестиваль народных промыслов и ремесел "Глушанский хуторок" в Бобруйском районе

Фото Могилевского облисполкома

В поселке Глуша Бобруйского района Могилевской области 6 октября пройдет ежегодный региональный фестиваль народного творчества и ремесел "Глушанский хуторок".

Гости тематических сельских подворий увидят красочные презентации осенних обрядов, продегустируют блюда национальной кухни и угостятся дарами бобруйской земли. Любители ремесленных активностей смогут поучаствовать в открытии гончарного двора, мастер-классах и пленэре по керамике.

Впервые на празднике развернется "Казацкий стан". Казачество Бобруйского района познакомит со своими традициями и бытом, состоятся показательные выступления по джигитовке.

Развлекать гостей праздника будут лучшие творческие коллективы Могилевщины. Не обойдется и без сувениров и вкусных гостинцев - на фестивале развернутся традиционные ярмарки ремесленной и сельхозпродукции.

Для малышей будут работать детские площадки, аттракционы, состоятся спортивные состязания.

Начнется фестиваль "Глушанский хуторок" в 11.00.

Праздник поэзии в Новогрудке к 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича

24 декабря 2018 года отмечается 220-летие со дня рождения Адама Мицкевича, детские и юношеские годы которого прошли на Новогрудчине. В течение года здесь проходят мероприятия, посвященные памяти поэта. Апогеем станет международный праздник поэзии "О, Навагрудскі край - мой родны дом...".

Откроет праздник в Новогрудке 6 октября в 11.00 Белорусский государственный академический музыкальный театр с программой "Я маю край, радзіму дум маіх". С концертом выступят ведущие творческие коллективы Гродненской области.

Гостей праздника ждет шоу песочной анимации по мотивам поэмы "Пан Тадэуш", приготовление кулинарного шедевра - бисквитного пирога "З простых слоў вянок сплятаю…", эстрадный концерт "О, Навагрудскі край!", открытие музея под открытым небом "Страчаная спадчына" и многое другое. Завершит день огненно-пиротехническое шоу с участием ходулистов и open air "Прысвячэнне Песняру".

7 октября в кинотеатре "Звезда" состоятся бесплатные показы фильмов об Адаме Мицкевиче, велопробег "Шляхам Міцкевіча" (Новогрудок - озеро Свитязь) и показ анимационной программы на озеро Свитязь.

Легкоатлетический пробег Grodno Run

Фото "Гродненской правды"

В субботу в Гродно состоится настоящий праздник для всех влюбленных в бег. В 12.45 начнется легкоатлетический пробег Grodno Run. Пятикилометровую дистанцию легкоатлеты пробегут по центральным улицам города, а начнут свой путь традиционно с Советской площади. Принять участие в забеге может каждый желающий, для этого необходимо пройти предварительную регистрацию.

Победителей определят в 8 возрастных группах среди мужчин и женщин.

Получить аккредитацию и стартовые пакеты можно накануне соревнований, 5 октября, в управлении спорта и туризма облисполкома, а также в день соревнований на месте старта - возле Дворца текстильщиков.

День города в Пинске

В первые выходные октября город над Пиной, который в следующем году станет культурной столицей Беларуси, будет праздновать 921-летие.

Начнет праздник в Пинске (Брестской область) 6 октября в 11.00 на обновленной пешеходной улице Ленина.

Горожан и гостей Пинска в этот день ждет разнообразная программа развлечений: фестиваль уличного творчества "Перекресток", велопробег "Невеста на велосипеде" и марафон "Забег бородачей", концерты городских коллективов, дискотека и фейерверк. Также 6 октября состоится концерт группы J:Mors.

Народные гуляния продолжатся и 7 октября. В этот день в Пинске пройдет торговая ярмарка "Гасцінна запрашаем" с участием мастеров народных промыслов, гала-концерт фестиваля уличного творчества "Перекресток" в рамках городского проекта "Пинская пешеходка” и другие праздничные мероприятия.

День города в Слуцке

В Слуцке отметят День города в субботу, 6 октября. По всему городу разместятся праздничные площадки. На Центральной площади пройдут молодёжный арт-парад, республиканский семейный сельскохозяйственный проект "Властелин села", множество концертов, выступление вокально-инструментальных ансамблей RiverStone, TraffiCity. В 21.00 здесь состоится праздничный фейерверк.

На площадке у Слуцкого центра детского творчества в 10.00 начнут работу арт-пространство "Дела и идеи молодых - Случчине!" и инклюзивный проект "Слуцк - город толерантности".

Среди других любопытных мероприятий - квест-игра, марафон флешмобов, детский пленэр, мастер-класс по хлебопечению и другие. Весь день в городе будут работать торговые ряды и выставка-ярмарка.

Чемпионат Беларуси по фотобердингу в Бресте

Фото из архива

VIII Чемпионат Беларуси по фотобердингу пройдет 7 октября в Бресте при поддержке общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

В отличие от обычного бердвотчера, который наблюдает за птицами в бинокль, задача фотобердера - сфотографировать птиц в естественных условиях. Чтобы выиграть чемпионат, нужно за 5 часов (с 9.00 до 14.00) сфотографировать как можно больше разных видов птиц. За каждый вид участник получает баллы. Для того чтобы получить максимальное количество баллов, необходимо не только сделать снимок, но и правильно определить вид птицы. Наличие профессиональной камеры приветствуется, но не обязательно, можно прийти и с мобильным телефоном. Для обработки и пересылки фотографий участникам будут даны одни сутки. Кроме первого, второго и третьего призовых мест, жюри определит победителей в номинациях "Лучшее фото чемпионата", "Приз зрительских симпатий", "Лучший дебют", "Лучшее качество снимков", "Редкий кадр", "Экшн" и др.

Участвовать можно как индивидуально, так и в команде из двух человек. Для этого нужно заполнить заявку, скачав ее с сайта АПБ, и отправить по адресу levy@ptushki.org. Заявки принимаются до 17.00 5 октября.

Чемпионат пройдет в парке Воинов-интернационалистов и заказнике "Брестский". Точное место старта и другую подробную информацию зарегистрированные участники получат по e-mail до соревнований. "На этой территории соревнований мы еще не проводили. Но она очень перспективная для фотографирования. Здесь много разных мест обитания, а значит, и разных видов птиц. В парке есть хвойные и лиственные участки, кустарники, пустыри, прибрежные заросли водных растений, сельская и городская застройка. На заводях Мухавца можно сфотографировать водоплавающих и околоводных птиц. Результат будет зависеть от выбранного маршрута", - отметил координатор чемпионата Семен Левый.-0-