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Афиша выходного дня: закрытие мотосезона, оупен-классы "ПапаPro" и День города в Гродно и Гомеле

Регионы 13.09.2018 | 15:52
Фото из блога LJ-аккаунта tessochka
Фото из блога LJ-аккаунта tessochka

Очередные осенние выходные уже близко, значит, самое время решить, как их провести. Афиша выходного дня предлагает своим читателям посетить яркий и масштабный фестиваль закрытия мотосезона H.O.G. Rally Minsk, погрузиться в мир отцовства на оупен-классах "ПапаPro", посмотреть новый белорусский фильм "Завтра", узнать все о еврейской культуре на Дне культуры Израиля, познакомиться с редкими породами кошек на "Осень с Кэтшоу", побывать на "Эстрадном калейдоскопе" в Театре эстрады и отправиться на велоэкскурсию по Лошицкому парку.

Застоличная афиша приглашает на День города в Гродно и Гомеле, фестиваль "Сожскi карагод", большой день физической культуры в Могилеве, заключительный этап чемпионата и первенства Беларуси по мотоциклетному кроссу в Орше, Республиканские легкоатлетические соревнования по трейловому бегу в Копыле и День открытых дверей в честь 105-летия стеклозавода "Елизово".

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 15 сентября

Утром побываем на закрытии мотосезона H.O.G. Rally Minsk 2018

Фото организаторов
Фото организаторов

Организаторы фестиваля обещают, что праздник станет незабываемым как для взрослых, так и для детей. На закрытие мотосезона в этом году в столицу приедут представители более 15 стран.

Посетителей фестиваля ожидает традиционный парад нескольких тысяч мотоциклистов. Они стартуют от Кургана Славы и в сопровождении ГАИ прибудут на основную площадку фестиваля возле Дворца спорта.

Возле Дворца спорта горожан будет ожидать много сюрпризов: концерты немецкой группы Bonfire и белорусской рок-группы Nuteki, активности для детей и взрослых, выставка редких мотоциклов и выступления каскадеров, зрелищный дрифт и турнир по функциональному многоборью.

Закончится праздник красочным салютом.

Вход свободный.

Место: площадка около Дворца спорта.

Время: с 11.00 до 21.30.

Днем сходим на оупен-классы "ПапаPro"

Фото из архива
Фото из архива

В Минске впервые пройдут семейные оупен-классы "ПапаPro". На оупен-классах ведущие специалисты в области родительства и детства будут обучать осознанному отцовству.

Бесплатные занятия состоятся 15 сентября с 12.00 до 17.00 в ТРЦ Galleria Minsk. Участники сядут за парты на территории торгового центра, а этажи ТРЦ превратятся в типичные квартирные комнаты с мастер-классами известных врачей, блогеров и звездных родителей.

В "детской" отцов научат ухаживать за новорожденными и разберут аптечку молодых родителей, на "кухне" - приготовят полезные завтраки и объяснят все про прикорм. Специально для пап откроют "гараж", где расскажут о безопасности малыша в машине или на велосипеде, а также во время перелетов. В "спальне" обсудят планирование беременности, вопросы сексологии и мужского здоровья.

Вход свободный.

Место: ТРЦ Galleria Minsk, пр-т Победителей, 9.

Время: с 12.00 до 17.00.

Посетим "Эстрадный калейдоскоп" в Театре эстрады

Фото организаторов
Фото организаторов

Театр эстрады приглашает на "Эстрадный калейдоскоп" - презентацию всех творческих студий театра, где педагоги проведут мастер-классы.

Сейчас в Театре эстрады успешно работают Мастерская эстрадного танца под руководством Виталия Молчана, Мастерская эстрадного вокала LuxMasters под руководством Ольги Вронской, Национальный центр музыкального искусства им. В.Г.Мулявина под руководством Светланы Стаценко.

С сентября в театре откроются новые студии: студия современного танца EstradaDance под руководством Богдана Красилова и студия современной хореографии "PROдвижение" под руководством Алексея Колесникова будут работать в направлениях джаз-фанк, хип-хоп, контемпорари, модерн. Занятия будут проводиться для детей от 9 до 15 лет, а также для взрослых.

Для детей помладше (набор от 5 до 10 лет) в театре открывается Студия гимнастики "СтретчингKids" под руководством мастера спорта по гимнастике Полины Руденковой.

Также с сентября возобновит свою работу театральная мастерская "Воображение".

Вход свободный.

Место: Театр эстрады, Московская, 18а.

Время: 12.00.

Вечером идем на белорусский фильм "Завтра"

Кадр из фильма
Кадр из фильма

Белорусский фильм "Завтра" режиссера Юлии Шатун демонстрируется в минском прокате с 13 до 19 сентября. Критики назвали эту картину открытием белорусского кино. "Завтра" - лучший фильм Национального конкурса 24-го ММКФ "Лістапад" и обладатель четырех наград Марсельского кинофестиваля.

Фильм повествует о жизни интеллигенции в белорусской провинции. Бывший учитель английского языка из маленького города разбрасывает рекламные листовки по почтовым ящикам. У главного героя есть жена, сын, который учится в Минске, незаконченный ремонт и праздничный лотерейный билет, который на несколько секунд погружает его в мечты. Роли в картине исполнили родители режиссера.

"Все, что происходит в фильме, кроме истории с лотерейным билетом, - это мои воспоминания, сцены, которые происходили в реальной жизни, или похожие на них. Еще прошлой зимой моя мама ездила на работу в другой город - в Калинковичи. А в Мозыре люди действительно покупают одежду в рассрочку. И все остальные ситуации я восстанавливала в памяти, а не придумывала. Тем более что, работая над сценарием, я жила в Мозыре с мамой, можно сказать, была погружена в контекст", - рассказала о фильме режиссер.

Вход платный.

Место: кинотеатры "Пионер" (ул. Энгельса, 20) и Falcon Club Бутик Кино (пр-т Победителей, 20).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 сентября

Утром побываем на выставке "Осень с Кэтшоу"

Фото из архива
Фото из архива

На выставке "Осень с Кэтшоу" 15 и 16 сентября будут представлены кошки разных пород, в том числе единственная в Беларуси домашняя рысь (порода пикси-боб).

Во время выставки пройдет сезонный конкурс на звание "Осенний кот - 2018", в котором примут участие только рыжие коты. Также организаторы обещают, что все, кто придет на выставку с рисунком на тему "Осенний кот", получат подарки.

Вряд ли кого-то оставит равнодушным кошачий показ мод. Дизайнеры кошачьего ателье "Мурлыка" продемонстрируют коллекцию одежды для котов "Осенний писк, сезон 2018-2019".

Выставка кошек - мероприятие семейное. Пока взрослые будут любоваться кошками, детей будут развлекать аниматоры. Юные посетители смогут посмотреть мультфильмы о котах, а также поучаствовать в квесте "Усатый друг", интерактивной игре с настоящим котом "Загадки кота ученого" и конкурсе увлекательных историй о домашнем питомце "Мой любимец".

Вход платный.

Место: торговый центр "Столица", пр-т Независимости, 3-2.

Время: с 10.00 до 19.00.

Днем познакомимся с культурой Израиля

В Верхнем городе с 13.00 начнется фестиваль еврейской культуры. Посетителей ожидает традиционная еврейская кухня, музыка, танцы. Минчан ознакомят с еврейскими традициями и всеми направлениями иудаизма: светского, ортодоксального, реформистского.

Участники еврейского культурного общества "Эмуна" презентуют на празднике свои программы. Для детей подготовлен проект "Мазл Тов" с различными мастер-классами. Выступит школа раннего развития "Стэп", а также молодежное движение "Школа мадрихов" и многие другие.

В 20.30 состоится праздничный концерт, участие в котором примет финалистка четвертого сезона шоу "Голос" Алла Рид, она исполнит хиты израильской эстрады.

Вход свободный.

Место: площадь Свободы (Верхний город).

Время: с 13.00 до 22.00.

Вечером отправляемя на велоэкскурсию "Тайны Лошицкого парка"

Лошицкий парк осенью. Фото из архива
Лошицкий парк осенью. Фото из архива

В 19.00 начнется последняя в этом сезоне вечерняя велоэкскурсия по Лошицкому парку, где чуть ли не на каждой аллее, по словам организаторов, скрылось по привидению, а в усадьбе графа Любанского, как только музейный смотритель отвлекается на свой современный телефон, начинают хозяйничать призраки далекого прошлого.

Главное требование: уверенно кататься на велосипеде. Организаторы обещают медленную скорость движения, частые остановки, мистические истории, а также массу ярких впечатлений. Длительность велоэкскурсии - 2 часа.

Вход платный.

Место: Лошицкий парк.

Время: начало в 19.00.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

День города в Гродно

Гродно. Фото из архива
Гродно. Фото из архива

Гродно 15 сентября отметит 890-летие открытием значимых объектов, новым рекордом и яркими фестивалями.

В течение всей недели в Гродно проходят мероприятия, приуроченные к праздничной дате: обзорные экскурсии на вертолете, открытие фотовыставки, открытие нового детского сада и детского дома семейного типа в микрорайоне Ольшанка.

15 сентября центр Гродно превратится в праздничную площадку. На улице Советской появится аллея знаменитостей, аллею кино пополнят новые плиты, посвященные снятым в Гродно фильмам. На площади Ленина пройдет гастрономический фестиваль, где можно будет попробовать блюда, приготовленные по фирменным гродненским рецептам. Традиционный фестиваль сыра пройдет на Советской площади. В программе и дегустация, и необычные конкурсы. По всему городу будут расположены концертные площадки с музыкой и песнями на любой вкус.

Богатырь Александр Кодис установит личный рекорд, протянув в центре города 13-тонный троллейбус.

Спортивные школы региона проведут мастер-классы для детей и их родителей, помогут определиться с выбором секции. Гродненцам предложат на велотренажерах совместно "накрутить" 890 км в честь юбилея города.

Завершится праздник огненным шоу в парке имени Жилибера и фейерверком со световым лазерным шоу у Дворца культуры Текстильщиков.

Фестиваль хореографического искусства "Сожскi карагод" и День города в Гомеле

IX Международный фестиваль хореографического искусства "Сожскi карагод" пройдет в Гомеле 14-16 сентября.

В основу церемонии открытия фестиваля положена концепция "Время выбирает нас". Зрелищное и яркое открытие фестиваля пройдет на стадионе "Центральный" (пл.Восстания, 1) 14 сентября в 20.00. На открытии фестиваля будут задействованы более 1,5 тыс. человек. Танцевальные зарисовки представят также участники конкурса. Более 30 коллективов из Беларуси, России, Украины, Молдовы, Сербии уже подтвердили участие в хореографическом форуме. Экзотическую ноту в конкурсную программу добавят ансамбли из Индии, которые прибудут в Гомель впервые.

Одной из фишек станет новый гимн фестиваля "Наш "Сожскi карагод", который прозвучит в финальной части торжественного открытия. Визуальный образ во время его исполнения создаст номер, объединяющий все направления хореографии. Под музыкальное сопровождение около 600 студентов создадут живой логотип фестиваля, более 60 барабанщиц заставят зрителей аплодировать в такт мелодии. Завершит праздничное действо шоу со спецэффектами.

В последующие два дня на разных площадках города развернется конкурсная программа. Имена победителей хореографического марафона назовут на закрытии фестиваля 16 сентября.

Фестиваль "Сожскi карагод". Фото из архива
Фестиваль "Сожскi карагод". Фото из архива

15 сентября состоится окрытие Дня города Гомеля, город отметит в этот день 876-летие. С 11.00 по 11.45 на площади им. В.И.Ленина пройдет музыкально-театрализованный пролог по случаю праздника. С 11.45 по 15.00 состоится концертная программа с участием театра Ирины Дорофеевой.

На площадке у Гомельского государственного медицинского университета (ул. Ланге, 5) с 10.30 до 19.00 можно посмотреть молодежную концертно-развлекательную программу. Здесь будут также работать интерактивные зоны, пройдет городской кубок "Самый сильный гомельчанин". С 14.00 до 15.00 будет организован конкурс красоты "Фитнес фестиваль". В программе фестиваля: показ коллекции одежды моделями центра моды и красоты "Хрустальная нимфа", выступление танцевальной студии "Я кошка" и "Эвум", мастер-классы по здоровому питанию, по коррекции фигуры, розыгрыш сертификатов на посещение тренажерного зала, а также мастер-класс по стэпу.

В сквере им. Громыко с 9.00 до 20.00 пройдут областной праздник-ярмарка "Хобби бум" и II Фэст уличных искусств "На одной волне". Кроме того, здесь развернется город мастеров.

На стадионе "Центральный" в 15.30 начнется концерт певицы Валерии.

На набережной реки Сож состоится фестиваль уличной еды FoodPark. Фестиваль пройдет с 9.00 до 22.00 на площадке возле скульптурной композиции "Лодочник". Запланировано выступление музыкальных коллективов.

"Молочное" биатлон-шоу "Гомельские снайперы" состоится 15 сентября на площадке для семейного отдыха на берегу Любенского озера. В этой игре будут объединены принципы биатлона - кросс и стрельба. По задумке организаторов, в спортивно-сказочной манере отразится процесс производства молока. Состязания по "молочному" биатлону пройдут в три этапа. Для самых маленьких гостей праздника при поддержке предприятия на площадке вырастет "Молочный город". Здесь также будут проходить дегустации продукции, а самые удачливые гомельчане смогут выиграть в лотерею.

И это далеко не весь список праздничных мероприятий. Полную программу можно посмотреть на сайте Гомельского городского исполнительного комитета.

Заключительный этап чемпионата и первенства Беларуси по мотоциклетному кроссу в Орше

Фото из архива
Фото из архива

15-16 сентября в Орше (Витебская область) пройдет заключительный этап чемпионата и первенства Беларуси по мотоциклетному кроссу. На мотокроссовой трассе "Кутеинка" продемонстрируют свое мастерство около 150 гонщиков из Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии и Германии. Предыдущие этапы состязаний прошли в Гродно, Ошмянах и Барановичах.

15 сентября состоится торжественное открытие соревнований и финальные заезды классов 50, 65, 125 куб. см (юноши), "Мотоцикл с коляской", АТV Sport (квадроциклы), а также "Начинающий", "Национал", "Ветеран" и "Юниор". 16 сентября пройдут мотобаталии в классах 85, 125 куб. см (мужчины), Open и Open В. Всего в Оршу съедутся 13 команд. Среди участников и чемпионы прошлых лет.

Победителей наградят кубками и призами от организаторов и партнеров мотофорума.

Республиканские легкоатлетические соревнования по трейловому бегу пройдут в Копыле

15 сентября в Копыле (Минская область) пройдут республиканские легкоатлетические соревнования по трейловому бегу.

В программе соревнований - индивидуальный забег на дистанции в 1 км, 1,5 км, 5 км и 8 км. Например, трассу в 1 км подготовили для бегунов в возрасте 9-10 лет, а атлетам старше 40 лет предложат преодолеть 8 км. Первый старт будет дан самым маленьким участникам забега.

Победителей наградят медалями и денежными призами. Все, кто преодолел дистанцию, получат футболки с логотипом соревнований.

Большой день физической культуры состоится в Могилеве

Фото Pixabay
Фото Pixabay

Большой день физической культуры устоят 15 сентября на набережной реки Дубровенка в Могилеве.

Участников и гостей ожидает насыщенная программа: показательные выступления спортсменов, подвижные игры, занятия фитнесом, интеллектуальные состязания и масштабный флешмоб - и все это под хорошую музыку. Ведущие "Радио "Могилев" и телеканала "Беларусь 4. Могилев" подготовят множество интересных конкурсов и призов.

В 17.00 начнется концерт популярных музыкальных групп Могилевской области.

День открытых дверей проведет стеклозавод "Елизово" в честь 105-летнего юбилея

Фото из архива
Фото из архива

Стеклозавод "Елизово" (Могилевская область, Осиповичский р-н, гп. Елизово, ул. Калинина, 6) 15 сентября в честь 105-летнего юбилея проведет день открытых дверей для всех желающих, посетителям продемонстрируют весь цикл производства.

Экскурсии по стеклозаводу будут проходить для нескольких групп по мере сбора (место сбора - центральная проходная, с 11.00 до 12.30).

В праздничной программе - посещение музея стекла, в котором представлены почти все изделия, которые выпускались за долгую историю завода, также состоится товарищеский футбольный матч между командами поселка Елизово и деревни Липень.

В 12.00 состоится товарищеский матч между сборной командой поселка "Елизово" и деревней Липень.

Праздничный концерт начнется в 17.30. Зрители увидят выступления цирковых артистов, танцевальных коллективов, кавер-группы TENИ, будут работать фуд-корты и детские развлекательные зоны. Вечером выступит рок-оркестр Nikamuza c программой из всемирно известных хитов зарубежных рок-классиков.

Завершит праздник ночной open air и яркий салют.-0-

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