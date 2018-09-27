Аграрии Гомельской области убрали более 40% посевных площадей картофеля

27 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сельхозпредприятия Гомельской области убрали картофель на более 40% посевных площадей, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филипович.

К уборке приступили все районы, где высажена эта культура. В настоящее время убирают картофель ранних сортов.

По данным на утро 27 сентября, убрано более 2270 га, или 41% от запланированной площади (5607 га). Накопано 52,7 тыс. т при средней урожайности 232 ц/га.

На данный момент в лидерах Мозырский район, где убрано более 70% запланированной площади. В числе передовиков также Брагинский, Лельчицкий и Рогачевский районы. По уровню урожайности удерживают лидерство сельхозпредприятия Рогачевского района, в среднем здесь собирают 342 ц/га.

"Затяжной засушливый период этим летом привел к тому, что овощные культуры, включая картофель, развивались в угнетающих условиях. Повышенный температурный фон атмосферы и почвы сдерживал развитие корнеплодов", - отметила Елена Филипович. Тем не менее планируется обеспечить область овощами в полном объеме.

Также сельхозпредприятия региона приступили к уборке капусты, свеклы, моркови и других овощей (зелени, кольраби и т.д.). Аграрии области уже заготовили более 1730 т белокочанной капусты с 30% от запланированной к уборке площади. Средняя урожайность составила 381 ц/га. Столовая свекла убрана на 24% от запланированной площади, собрано 1073 т при средней урожайности 335 ц/га.-0-