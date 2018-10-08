Аграрии Гомельской области убрали более 60% площадей кукурузы на зерно

8 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сельхозпредприятия Гомельской области убрали кукурузу на зерно более чем на 60% посевных площадей. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филипович.

По данным на утро 8 октября, в регионе убрано 29,6 тыс. га (62% общей площади). Намолочено более 221,4 тыс. т зерна кукурузы. "На сегодняшнюю дату в прошлом году было намолочено 73 тыс. т, убрано чуть более 20% посевной площади. Темпы работ в 2018 году значительно выше, чем в 2017 году. Всего подлежит уборке 47,4 тыс. га кукурузы на зерно", - пояснила Елена Филипович.

Средняя урожайность составила 71 ц/га, в прошлом году - 66 ц/га. Этому способствовал период дождей в конце июля, на фоне устойчивой сухой погоды это помогло кукурузе набрать рост, а зерну - налиться. К тому же в текущем году эта сельскохозяйственная культура подоспела раньше, аграрии сразу же приступили к заготовке. В Брагинском и Кормянском районах уже завершают уборку кукурузы на зерно.

В финальной стадии в хозяйствах региона - уборка кукурузы на семена. Убрано 89% запланированной площади, или 3,2 тыс. га. На этот день в 2017 году было убрано немногим более 50%. Средняя урожайность в текущем году на 3 ц/га выше прошлогоднего показателя и составляет 40 ц/га. Традиционно в хозяйствах области высевают кукурузу гибридов "полесский-212", "лювена", "Полтава", "Ладога". Финишную черту по уборке кукурузы на семена преодолели в Наровлянском, Речицком и Хойникском районах. В ближайшее время эту работу завершат во всех хозяйствах области.-0-