Аграрии Гомельской области увеличили заготовку травяных кормов почти в два раза

11 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сельхозорганизации Гомельской области увеличили заготовку травяных кормов почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Руслан Глушко, передает корреспондент БЕЛТА.

Для аграриев Гомельского региона задание по заготовке кормов определено в объеме более 1,5 млн т кормовых единиц. По данным на утро 11 июня, хозяйствами Гомельской области заготовлено 109 тыс. т кормовых единиц, или 7% от плана. В прошлом году к этому времени было заготовлено практически вдвое меньше - 56 тыс. т.

В расчете на одну условную голову стоит задача заготовить не менее 30,2 ц кормовых единиц. На сегодня этот показатель в среднем по области составляет 2,13 ц кормовых единиц, что также почти в два раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года, когда было заготовлено 1,14 ц кормовых единиц. Наиболее высокими темпами ведутся работы в Брагинском, Житковичском, Петриковском районах. Они заготовили более 2,8 ц кормовых единиц на одну условную голову.

Как отметил Руслан Глушко, сельхозпредприятия региона заготовили более 53,7 тыс. т сена, что составляет 32% от годового задания (в прошлом году по окончании первой декады июня было 4% от плана). Почти 290 тыс. т заготовлено сенажа, или 27% от задания, а также 12 тыс. т силоса. Заготовка кормов ведется в том числе и в полимерной упаковке.

Также началось кошение трав в пойме рек. Здесь в лидерах Мозырский район.

Всего под кошение первым укосом в регионе отведено 122,8 тыс. га. Уже скошено порядка 79% - 97,2 тыс. га. В прошлом году к этому времени данная работа была выполнена на 60,5% площадей.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию также акцентировал внимание на том, что перед аграриями региона стоит задача заготовить полуторагодичный запас кормов. "В прошлом году такая практика была опробована впервые, и это позволило при затянувшейся весне обеспечить животных полноценным питанием", - прокомментировал Руслан Глушко. В целом, добавил он, сельхозпредприятия региона проводят целый комплекс мер, чтобы создать прочную кормовую базу.-0-