19 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Гомельской области завершают уборку озимого рапса, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.
"Сельхозорганизации региона убрали свыше 41,5 тыс. га озимого рапса, что составляет 95% от запланированной к уборке площади. Намолот превысил 41 тыс. т маслосемян", - отметили в комитете.
В лидерах - Хойникский район, который первым завершил уборку этой культуры. За ним идут Мозырский, Наровлянский, Брагинский, Ельский, Гомельский, Лельчицкий, Октябрьский, Петриковский и Светлогорский районы.
В комитете также отметили, что все районы области приступили к уборке зерновых культур. По данным на утро 19 июля, из запланированных 324,9 тыс. га убрано 30,5 тыс. га (9,4%). Намолочено 63,7 тыс. т зерна. "Если говорить о культурах, то в регионе убрали 13,7 тыс. га озимой ржи, 10,6 тыс. га пшеницы, 6,1 тыс. га тритикале", - рассказали в облисполкоме.
Нынешняя уборочная кампания определила и первых лидеров среди экипажей, работающих в полях. Так, более 1 тыс. т рапса и зерновых культур уже намолотил тандем из КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" (Речицкий район) Иван Вырвич и Олег Хвост. Среди первых водителей, перевезших более 1 тыс. т рапса и зерна, - Сергей Никитенко (КСУП "Судково" Хойникского района), Виктор Кардаш (КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" Речицкого района), Эдуард Сыс (филиал "Советская Белоруссия" Речицкого КХП).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.312 BYN
|2.31 BYN
|2.316 BYN
|USD
|1.9886 BYN
|1.986 BYN
|1.99 BYN
|RUB
|3.1609 BYN
|3.143 BYN
|3.165 BYN