19 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Гомельской области завершают уборку озимого рапса, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

"Сельхозорганизации региона убрали свыше 41,5 тыс. га озимого рапса, что составляет 95% от запланированной к уборке площади. Намолот превысил 41 тыс. т маслосемян", - отметили в комитете.

В лидерах - Хойникский район, который первым завершил уборку этой культуры. За ним идут Мозырский, Наровлянский, Брагинский, Ельский, Гомельский, Лельчицкий, Октябрьский, Петриковский и Светлогорский районы.

В комитете также отметили, что все районы области приступили к уборке зерновых культур. По данным на утро 19 июля, из запланированных 324,9 тыс. га убрано 30,5 тыс. га (9,4%). Намолочено 63,7 тыс. т зерна. "Если говорить о культурах, то в регионе убрали 13,7 тыс. га озимой ржи, 10,6 тыс. га пшеницы, 6,1 тыс. га тритикале", - рассказали в облисполкоме.

Нынешняя уборочная кампания определила и первых лидеров среди экипажей, работающих в полях. Так, более 1 тыс. т рапса и зерновых культур уже намолотил тандем из КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" (Речицкий район) Иван Вырвич и Олег Хвост. Среди первых водителей, перевезших более 1 тыс. т рапса и зерна, - Сергей Никитенко (КСУП "Судково" Хойникского района), Виктор Кардаш (КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" Речицкого района), Эдуард Сыс (филиал "Советская Белоруссия" Речицкого КХП).-0-