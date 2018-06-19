Аграрии Минской области пересеют около 20 тыс. га зерновых

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области будет пересеяно около 20 тыс. га зерновых, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Сергей Примаченко.

"На зерносенаж планируем убрать порядка 28 тыс. га, около 20 тыс. га - пересеять. Сохранилось к уборке около 450 тыс. га", - отметил Сергей Примаченко.

На участках, где посевы погибли, уже проводится обработка почвы, здесь посеют просо, пайзу, масличную редьку, горчицу, озимый рапс. Через 45-60 дней планируется получить корм в виде зеленой массы для животных. Что касается тех участков, которые повреждены более чем на 50%, то аграрии дождутся молочно-восковой спелости растений и уберут их на сенаж - это позволит частично сократить понесенные затраты.

Также хозяйства региона уже приступили к уборке озимой сурепицы, пока убрано 30 тыс. га. Через две недели стартует жатва озимого ячменя. "В основном к уборке приступили южные районы области: Солигорский, Стародорожский, подключаются Любанский, Пуховичский, Слуцкий и Червенский", - заключил Сергей Примаченко.-0-