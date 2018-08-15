Аграрии Минской области рассчитывают завершить уборку зерновых к концу недели

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Минской области рассчитывают завершить уборку зерновых к концу текущей недели, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела земледелия и растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Юлия Складановская.

"Массовая уборка зерновых, когда число убранных площадей росло по 5% в день, уже завершена. Остались посевы, которые рассматриваются как дополнительные площади для пополнения объемов урожая зерна через перевод их из кормовой группы в зерновую, а также поля, где были внесены глифосаты. Определяют сроки не организационные моменты, а технологические. Так что к концу недели ожидаем завершения уборки в регионе", - сказала Юлия Складановская.

На данный момент в области убрано 94,5% площадей, намолочено 1,25 млн т зерна. По общему намолоту лидируют Слуцкий (более 122 тыс. т), Минский (свыше 100,3 тыс. т), Несвижский (100,1 тыс. т), Копыльский (88,2 тыс. т), Пуховичский (78,8 тыс. т), Дзержинский (76,4 тыс. т) районы.

Средняя урожайность в регионе составляет 28,1 ц/га. В числе лидеров - Несвижский, Дзержинский, Минский, Клецкий, Молодечненский, Слуцкий районы: здесь собирают от 32 до 44 ц на круг.-0-