Аграрии Могилевской области на этой неделе завершат сев ранних зерновых и зернобобовых культур

3 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Аграрии Могилевской области на текущей неделе завершат сев ранних зерновых и зернобобовых культур, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

По состоянию на 3 мая, в области посеяно 150 тыс. га ранних зерновых, или 99% посевных площадей. До сих пор не завершили эти работы только в двух районах области - Быховском и Климовичском, где осталось засеять 11% и 2% посевных площадей соответственно. По заверению специалистов сев яровых зерновых в данных районах завершат в ближайшие дни.

"В целом посевная кампания яровых зерновых в области прошла слаженно и в оптимальные агротехнические сроки. Это позволяет нам рассчитывать на хороший урожай хлеба. Если не произойдет погодных аномалий, мы надеемся в этом году получить с учетом озимых не менее 1,3 млн зерновых", - отметили собеседники.

В сельхозорганизациях области также начат сев других культур: сахарной свеклы, овощей, картофеля, льна, ярового рапса, однолетних трав.-0-