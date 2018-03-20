Аграрии Могилевской области намерены произвести не менее 1,3 млн т зерновых

20 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Аграрии Могилевской области в нынешнем сезоне намерены произвести не менее 1,3 млн т зерновых и зернобобовых культур. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Валерий Семенов.

По его словам, зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на площади 365,3 тыс. га, или 100% к уровню 2017 года (48% в структуре посевных площадей), в том числе озимые зерновые - 189,2 тыс. га, яровые зерновые и зернобобовые - 176,1 тыс. га. "Аграрии области полностью обеспечены кондиционными семенами зерновых под яровой сев. Осталось только докупить импортные сорта кукурузы, из которых планируется получить элитные семена", - сказал Валерий Семенов.

В настоящее время в области завершается подготовка техники к яровому севу. В этих работах в основном будет задействована мощная энергонасыщенная техника. Из имеющихся 797 тракторов (мощностью от 250 л.с. и выше) на сегодня исправны 728, или 91%. К 1 апреля область намерена выйти на плановую готовность всей сельхозтехники, которая будет принимать участие в весенне-полевых работах. "Осенью прошлого года наши аграрии сделали хороший задел по вспашке зяби под яровой сев зерновых. Это сэкономит время и расход топлива на посевной, позволит провести ее в оптимальные агротехнические сроки. Мы рассчитываем, если позволит погода, посеять зерновые и зернобобовые культуры в максимально сжатые сроки - в течение 7-8 дней", - сказал председатель комитета.

Из областного бюджета на подготовку к весенне-полевым работам было выделено Br8,3 млн. В основном они были направлены на ремонт техники и техобслуживание машинно-тракторного парка, закупку минеральных удобрений.

В регионе продолжается работа по обеспечению сельхозорганизаций минеральными удобрениями, горюче-смазочными материалами, ведется вывоз на поля органики, уборка с полей соломы.-0-