Аграрии Могилевской области обеспечены на 111% семенами яровых зерновых и зернобобовых культур

26 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Под урожай 2018 года в сельскохозяйственных организациях Могилевской области засыпано более 64,8 тыс. т семян яровых зерновых и зернобобовых культур со страховым фондом, или 111% к потребности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

Кондиционными являются 63,8 тыс. т зерновых и зернобобовых культур, или 110% к потребности. Для улучшения сортового и репродукционного состава в экспериментальных базах и элитхозах области подготовлено для реализации 3,2 тыс. т элитных семян яровых зерновых и зернобобовых культур. В настоящее время ведется заключение договоров. Кроме того, для реализации в сельхозорганизациях области имеется 424 т репродукционных семян зерновых и зернобобовых культур, из которых 180 т - зернобобовых.

"В настоящее время аграрии области полностью обеспечены необходимым количеством кондиционных семян зерновых и зернобобовых культур. Главное теперь выдержать технологию сева, провести его качественно и в оптимальные агротехнические сроки, чтобы получить высокий урожай", - отметили собеседники.

Для проведения сева кукурузы под запланированные площади требуется 3,2 тыс. т семян гибридов кукурузы. "С учетом имеющихся в наличии 200 т семян, мы планируем в ближайшее время закупить 2,1 тыс. т белорусской селекции и 900 т зарубежной селекции, из которых 600 т на зерно и 300 т сельскохозяйственными организациями напрямую", - сказали специалисты.

Потребность в семенах многолетних трав составляет 2 тыс. т, в том числе бобовых 0,83 тыс. т. В целом по области засыпано 1,95 тыс. т, или 96% к потребности, из них бобовых 0,89 тыс. т (107%). Кроме того, под яровой сев требуется приобрести 138 т семян люцерны: они будут закуплены напрямую сельскохозяйственными организациями области за собственные средства.-0-