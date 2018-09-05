5 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Аграрии Могилевской области приступили к подъему льна, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

Первыми к уборке белорусского шелка приступили Горецкий, Круглянский и Шкловский районы. По информации на 5 сентября, поднято льна с территории 248 га, или 3% от посевных площадей. Урожайность составляет 29 ц/га. "Если сравнивать с прошлогодней, то урожайность на сегодняшнюю дату ниже на 5 ц/га, но мы рассчитываем, что она будет выше. Ведь начало этих работ не показательно, так как они ведутся выборочно и аграрии еще не приступили к уборке основных площадей", - отметили собеседники.

Всего заготовлено 707 т льнотресты, а ее средний номер составляет 0,85 (на эту же дату прошлого года была единица)."Перед аграриями стоит задача максимально быстро убрать льнотресту с полей. Мы надеемся уложиться до 25 сентября, и на это нацеливаем льноводов", - сказали в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию.

Около 50% льноволокна заводы области поставят в счет госзаказа, остальное реализуют на внутреннем и внешнем рынках. "Пока мы лидируем среди других регионов по выполнению госзаказа. За январь-август поставлено 2290 т льноволокна, или 109,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го", - сообщили в облисполкоме.-0-