10 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Аграрии Витебской области приступили к уборке овощей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома.

Всего убрано 30 га овощей из почти 170 га по плану. Основные площади расположены в Витебском, Оршанском и Полоцком районах. Собрано более тысячи тонн сельхозпродукции, в том числе 440 т капусты с 10 га, 320 т свеклы с 8 га, 127 т моркови с 4 га и 154 т лука с 7 га.

В комитете отметили, что в области активно ведется сев озимых зерновых. Уже посеяно 77,8 тыс. га, или 30,4% к плану. Буквально несколько погожих дней надо труженикам села, чтобы завершить уборку оставшихся 5,4% площадей ярового рапса. Полностью с ней справились в Чашникском, Городокском и Верхнедвинском районах. Продолжается прессование льнотресты. Эта работа выполнена на 41%.-0-