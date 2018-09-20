Аграрии Витебской области засеяли около 60% площадей озимых зерновых

20 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Аграрии Витебской области засеяли более половины площадей озимых зерновых, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома.

По данным на утро 20 сентября, в области засеяно 149,4 тыс. га, или 58,4% запланированных площадей. Средний темп составляет около 3% в день. Наиболее близки к окончанию сева озимых труженики села Витебского (посеяно 74,2% площадей), Верхнедвинского (69,7%), Оршанского (66,7%) и Шарковщинского (62,7%) районов.

Одной из главных забот тружеников села в эти дни является также уборка кукурузы. Всего в области убрано 38,9% площадей этой культуры. Наиболее активно продвигается эта работа в Верхнедвинском (76,2%), Шарковщинском (66,6%), Полоцком (61,1%), Чашникском (60,9%) и Глубокском (56,5%) районах. Близки к половине Бешенковичский, Браславский и Лиозненский районы.

Фактически только приступили к уборке кукурузы Оршанский (3% площадей убрано) и рядом расположенный Дубровенский (соответственно 10%) районы. "Это обусловлено ожиданием вызревания початков", - пояснили в облсельхозпроде. В ближайшее время темпы уборки кукурузы здесь также начнут расти.-0-