15 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Агрогородок Шайтерово в Верхнедвинском районе подключили к природному газу, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии "Витебскоблгаз".

Сегодня в населенном пункте состоялась торжественная церемония зажжения символического факела, в которой принял участие председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, генеральный директор УП "Витебскоблгаз" Петр Шершень, председатель Верхнедвинского райисполкома Игорь Маркович.

Как было отмечено на мероприятии, развитие газораспределительной системы создает предпосылки для улучшения качества жизни населения и экологической обстановки, а также условия для модернизации производств.

В Витебской области газифицированы все города и городские поселки. Сейчас ведется большая работа по подключению природного газа к населенным пунктам в сельской местности. Это одна из задач государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда". На сегодняшний день в регионе газифицированы 116 из 254 агрогородков.

На доступность природного газа для жителей сельских населенных пунктов направлены нормы указа от 2 июня 2006 года №368, согласно которому для потребительских кооперативов по газификации предусмотрена поддержка государства на сумму до 70% от стоимости работ. Кроме того, граждане могут воспользоваться льготными кредитами, выдаваемыми Беларусбанком на срок до 2 лет под 3% годовых.

В агрогородке Шайтерово создан кооператив, куда вошли 49 домовладений. -0-