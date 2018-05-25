Агроусадьбы Гродненской области проведут День открытых дверей

25 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей проведут агроэкоусадьбы Гродненского региона, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

С возможностями отдыха в белорусской деревне 27 мая бесплатно можно будет познакомиться более чем в 20 усадьбах во всех уголках Гродненской области.

"Агроэкотуризм многогранен. Едва ли не каждый объект уникален. Хозяева готовы предложить отдых на любой вкус: традиционные обряды и обычаи, быт деревни, национальная кухня, различные варианты проведения досуга. Каждая усадьба встретит гостей экскурсией и специально подготовленной программой", - отметили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома. Подобные акции в регионе уже стали традиционными. Они направлены не только на популяризацию отдыха в сельской местности, но и на развитие этих территорий через привлечение большого количества людей, которые хотят заниматься агроэкотуризмом.

Сейчас в Гродненской области зарегистрировано свыше 320 агроусадеб. Их количество из года в год увеличивается. Растет и число гостей, посетивших подобные объекты. Например, в 2017 году в агроусадьбах отдохнули свыше 57 тыс. человек (56 тыс. в 2016 году). Увеличилась выручка владельцев подобного бизнеса: в 2017 году она составила около Br2 млн (рост 120% по сравнению с 2016 годом).

Полный список участвующих в акции объектов, а также адреса агроусадеб можно найти на сайте управления спорта и туризма Гродненского облисполкома.-0-