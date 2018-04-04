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Айтишники проведут в Витебске 7 апреля профориентационную конференцию

Регионы 04.04.2018 | 07:51
Фото из архива
Фото из архива

4 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Айтишники-энтузиасты проведут в Витебске 7 апреля профориентационную конференцию ProIT для школьников и студентов, а также их родителей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила менеджер Регионального ресурсного центра по развитию дополнительного образования взрослых в Витебске Евгения Почепко.

Ассоциация "Образование для будущего", компания ЕРАМ и факультет математики и информационных технологий Витебского государственного университета имени П. Машерова продемонстрируют возможности, открывающиеся при получении IT-специальностей и работе в IT-сфере.

"Современные дети и подростки иногда разбираются в софте лучше, чем их родители. К сожалению, часто заинтересованность школьников компьютерами и смартфонами становится яблоком раздора и источником конфликта отцов и детей. Но он будет наверняка исчерпан, если энергию детей направить в нужное русло, если их интересы оформятся во вполне реальные цели. На конференции родителям объяснят, почему область IT как вариант будущего их ребенка достойна одобрения", - пояснила Евгения Почепко.

IT - сфера для креативных и изобретательных, отметила менеджер. В ней могут найти свое место не только люди математического склада ума, но и с художественными наклонностями. Также привлекают достойная заработная плата и возможность реализовывать собственные навыки и таланты в родной стране. Наконец, с каждым годом растет количество компаний-резидентов Парка высоких технологий - центра, не уступающего европейским аналогам в области разработок искусственного интеллекта и машинного обучения.

Эти и другие аргументы прозвучат на конференции, которая включает два формата мероприятий: лекции, на которых IT-специалисты поделятся с ребятами самой свежей и достоверной информацией об IT-профессиях, а также мастер-классы для будущих программистов, конструкторов роботов, тестировщиков, 3D-моделлеров.

Участие в конференции бесплатное.-0-

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Теги
Витебск, образование
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