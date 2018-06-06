Аккумуляторный завод в Бресте не нанесет ущерба экологии - Малкина

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аккумуляторный завод в Бресте при надлежащей эксплуатации не нанесет ущерба экологии, заявила первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"При надлежащей эксплуатации экологического ущерба завод наносить не будет. На нем не предусмотрено литейного производства, соответственно, не будет плавильных процессов. В соответствии с природоохранным законодательством Беларуси данный объект отнесен к 5-й категории опасности с точки зрения выбросов в атмосферный воздух - это наименее опасный класс производств", - сказала Ия Малкина.

Специалисты будут вести постоянный мониторинг фонового содержания в окружающей среде тяжелых металлов - свинца, цинка, меди и кадмия.-0-