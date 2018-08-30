Активисты "Белой Руси" подарят школьникам Гомельской области интерактивный праздник

30 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областная акция "В школу с "Белой Русью", посвященная Дню знаний, впервые соберет сотни ребят со всего региона в городском центре культуры в Гомеле 30 августа, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя областной организации РОО "Белая Русь" Наталья Мамрукова.

На мероприятие приглашены более 350 ребят и их родителей из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети активистов РОО "Белая Русь". Мальчишки и девчонки будут не просто зрителями, а участниками действа. Гостей праздника будут встречать ростовые куклы и клоуны, ребятам предложат аквагрим. В программе развлечения, конкурсы, игры, концертная программа, показ моделей школьной одежды белорусских производителей.

Не обойдется без добрых дел: на празднике будущим первоклассникам из многодетных семей вручат 25 ранцев с канцелярией и необходимым школьным набором.

Интерактив привнесет спектакль-шоу "Колобанга. Привет, Интернет.by!" на основе популярного мультфильма. "Сегодня наши дети едва ли не с колыбели умеют пользоваться гаджетами с доступом во Всемирную сеть. Поэтому мы решили в игровой форме рассказать юным зрителям и их родителям о пользе и вреде передовых технологий, а также опасностях, подстерегающих доверчивых пользователей интернета. Это близкая современному поколению тема", - рассказала Наталья Мамрукова.

Акция "В школу с "Белой Русью" проходит ежегодно, однако в формате большого праздника - впервые. Собеседница уверена, что это веселье и интерактив подарят ученикам начальной школы позитивный настрой перед учебным годом.-0-