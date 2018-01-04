Активисты "Белой Руси" поздравили в роддомах Гомеля женщин, ставших мамами 1 января

4 января, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. В роддомах Гомеля сегодня прошла акция "Белая Русь" - с любовью к детям", в ходе которой чествовали матерей, которые родили детей 1 января. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя областной организации республиканского общественного объединения "Белая Русь" Наталья Мамрукова.

В первый день 2018 года в областном центре на свет появились 12 детей - 6 девочек и 6 мальчиков. Активисты "Белой Руси" поздравили молодых мам с важным событием в их жизни и подарили им теплые пледы. "Кроме того, женщины получили подарки от представителей местной власти, областной организации Красного Креста и трудовых коллективов, в которых они работают", - сказала собеседница.

Во время поздравления мам, родивших детей 1 января в родильном отделении Гомельской областной клинической больницы (второй справа - начальник управления по труду, занятости и социальной защите населения Гомельского горисполкома Александр Ключинский)

В эти дни областная организация "Белой Руси" проводит и другие благотворительные мероприятия. "Более 1 тыс. детей - воспитанников социальных приютов и детских домов, а также детей, которые в период праздников находятся на лечении в медицинских учреждениях, получили или получат в ближайшее время новогодние подарки. Одним из самых ярких из числа проведенных мероприятий стала благотворительная областная елка, на которую было приглашено 400 детей с особенностями психофизического развития и из многодетных семей. Для них была организована игровая программа, выставка декоративно-прикладного творчества, фотозоны, а также представление "Новогодний карнавал", - рассказала Наталья Мамрукова.-0-

Мамы Светлана Надточаева и Татьяна Бруевич

Фото Сергея Холодилина.