Активисты "Белой Руси" поздравили в роддомах Гомеля женщин, ставших мамами 1 января

4 января, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. В роддомах Гомеля сегодня прошла акция "Белая Русь" - с любовью к детям", в ходе которой чествовали матерей, которые родили детей 1 января. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя областной организации республиканского общественного объединения "Белая Русь" Наталья Мамрукова.
В первый день 2018 года в областном центре на свет появились 12 детей - 6 девочек и 6 мальчиков. Активисты "Белой Руси" поздравили молодых мам с важным событием в их жизни и подарили им теплые пледы. "Кроме того, женщины получили подарки от представителей местной власти, областной организации Красного Креста и трудовых коллективов, в которых они работают", - сказала собеседница.
В эти дни областная организация "Белой Руси" проводит и другие благотворительные мероприятия. "Более 1 тыс. детей - воспитанников социальных приютов и детских домов, а также детей, которые в период праздников находятся на лечении в медицинских учреждениях, получили или получат в ближайшее время новогодние подарки. Одним из самых ярких из числа проведенных мероприятий стала благотворительная областная елка, на которую было приглашено 400 детей с особенностями психофизического развития и из многодетных семей. Для них была организована игровая программа, выставка декоративно-прикладного творчества, фотозоны, а также представление "Новогодний карнавал", - рассказала Наталья Мамрукова.-0-
Фото Сергея Холодилина.
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