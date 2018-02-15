Активисты БРСМ из Сеницы инициировали акцию в честь своего первого участия в выборах

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сенице Минского района 18 учащихся колледжа свое первое участие в выборах отметили показательной праздничной акцией, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Минского областного комитета БРСМ Дмитрий Воронюк.

"Трижды восемнадцать - так символично сошлись цифры этой акции. Сегодня учащиеся колледжа, которых познакомил и объединил Белорусский республиканский союз молодежи, решили своим примером показать сверстникам, как важно быть небезразличным к жизни общества. Именно поэтому, выбрав время 18.00, восемнадцать 18-летних ребят пришли на избирательный участок, чтобы нетривиально выразить свое волеизъявление", - пояснил Дмитрий Воронюк.

Ребята подружились, участвуя в проектах союза молодежи: вместе работали в студенческих отрядах, являются волонтерами движения БРСМ "Доброе сердце". Ощущение праздника первому в их жизни голосованию придали открытки с поздравительными словами от руководства области и маленькие сувениры на память о своей малой родине. Кроме того, у дружной компании есть возможность получить приз, победив в областном конкурсе селфи "Твой регион - твой выбор", который проводит Минская областная организация союза молодежи.

Дмитрий Воронюк подчеркнул, что инициатива акции исходила от самих ребят. Это является характерной чертой нынешней избирательной кампании. "Молодые люди предлагают много инициатив. Мы видим, что за последние годы электоральная активность молодежи повысилась, появился больший интерес к политике. Развивается молодежный парламентаризм, и ребята, которые в этом участвуют, становятся примером для своих сверстников. Показательно и то, что представители БРСМ в этой избирательной кампании широко представлены в качестве наблюдателей, много было и наших кандидатов, правда, некоторые впоследствии снялись с гонки", - добавил Дмитрий Воронюк.

Также он отметил необходимость идти в ногу с молодежью и доносить информацию, в том числе приглашать к участию в выборах, на понятном для нее языке, платформах, которые оказывают большее влияние на современное технологичное поколение - в соцсетях, Instagram и Telegram. "Если обеспечить там свое конструктивное присутствие, то проще достучаться до молодых. Наша областная организация, например, имеет свой канал в Telegram", - сказал первый секретарь обкома.-0-

Фото Егора Павлющика