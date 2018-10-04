Активисты БРСМ Минска и ветераны комсомола заложат в парке Победы яблоневую аллею

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активисты Минской городской организации Белорусского республиканского союза молодежи и ветераны комсомола заложат 5 октября в Минске в парке Победы яблоневую аллею, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Минской городской организации ОО "БРСМ" Роман Бондарук.

"Вместе с ветеранами комсомола молодежь заложит 5 октября в Минске яблоневую аллею. Сто саженцев будут посажены в парке Победы. Мероприятие посвящено 100-летию комсомола", - рассказал Роман Бондарук.

Сегодня в столице на базе Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны проходит "Диалог поколений: Наследие в будущее", посвященный 100-летию комсомола и приближающейся 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. "Проект собрал ветеранов войны и комсомола, молодежь. Наши активисты подготовили авторские стихи на тему молодости, комсомольской жизни и борьбы против захватчиков. Всего в адрес нашей организации от молодежи поступило более ста заявок, в итоге отобрано 24 поэтических произведения. Сегодня авторы вынесли свои стихи на суд ветеранов. Уверен, что общение с такими уважаемыми людьми вдохновит наших активистов на новые идеи и проекты", - отметил второй секретарь.

Во время мероприятия

В частности, ученица 11-го класса средней школы №108 Партизанского района столицы София Федурина написала стихотворение, посвященное комсомолу. "Я очень люблю писать сочинения и вот рискнула написать стихи. Я тщательно изучила историю комсомола. Кроме того, мои бабушка и дедушка в свое время тоже были комсомольцами. Они мне в детстве об этом рассказывали. Сама я была октябренком, после пионером, теперь член БРСМ. Такие конкурсы чтецов дают молодежи возможность проявить себя, раскрыть творческие способности", - отметила София Федурина.

А студентка первого курса Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка Ирина Вятиорец подготовила стихотворение на военную тематику. "Я назвала его "Пять букв". На самом деле, это большое стихотворение, но писала я его один вечер. Мне очень редко приходит вдохновение, но вот здесь все совпало. В моих стихах через войну прослеживается линия любви. Это не первые мои стихи, я уже участвовала во многих поэтических конкурсах. Участие в этом проекте для меня волнительно, ведь это позволяет нам прикоснуться к истории, прочувствовать атмосферу того времени", - сказала она.-0-

Фото Максима Гучека