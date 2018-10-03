Активисты БРСМ Минска проведут "Диалог поколений" с ветеранами комсомола

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Диалог поколений: Наследие в будущее", посвященный 100-летию Всесоюзного комсомола и приближающейся 75-й годовщине освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, пройдет 4 октября в белорусской столице, сообщили БЕЛТА в Минской городской организации БРСМ.

"Приближающийся вековой юбилей комсомола, как нам кажется, - это отличный повод для школьников и студентов, активистов БРСМ, а также ветеранов встретиться в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, пообщаться, послушать авторские стихи на тему молодости, комсомольской жизни и борьбы против захватчиков. Ведь современная союзная молодежь - это преемники комсомола, хранители его истории и традиций. Уверены, что такое общение вдохновит наших активистов на новые идеи и проекты", - отметили в организации.

Среди приглашенных спикеров председатель совета Минской городской организации ветеранов Анатолий Адоньев, председатель Совета ветеранов молодежных и комсомольских организаций города Минска, ветеран студотрядовского движения Михаил Титенков, ветеран Вооруженных Сил, члена Белорусского союза музыкальных деятелей, композитор, поэт-песенник Юрий Северин и первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Сергей Клишевич.-0-