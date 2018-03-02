Активисты БРСМ Минска вызвались помочь в расчистке города от снега

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская городская организация БРСМ с сегодняшнего дня запускает масштабную акцию по уборке снега, сообщили БЕЛТА в горкоме БРСМ.
Активисты организации помогут в расчистке подходов и территорий социальных учреждений столицы (детских садов, школ-интернатов, детских домов и т.д.), а также дорожек к домам пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, проживающих в частном секторе.
При городском комитете БРСМ создан штаб оперативного реагирования, где принимаются звонки от нуждающихся в помощи минчан по номеру 284-85-54.
К акции присоединились районные комитеты организации, которые также открыли свои горячие линии по ликвидации последствий снегопада. Позвонить на них можно по телефонам:
в Заводском районе - 285-51-95;
в Ленинском - 395-91-07;
в Московском - 200-85-50;
в Октябрьском - 216-20-05;
в Партизанском - 294-14-17;
в Первомайском - 281-77-30;
в Советском - 331-04-77;
во Фрунзенском - 204-36-04;
в Центральном - 335-28-48.-0-
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