Активисты БРСМ Минска вызвались помочь в расчистке города от снега

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская городская организация БРСМ с сегодняшнего дня запускает масштабную акцию по уборке снега, сообщили БЕЛТА в горкоме БРСМ.

Активисты организации помогут в расчистке подходов и территорий социальных учреждений столицы (детских садов, школ-интернатов, детских домов и т.д.), а также дорожек к домам пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, проживающих в частном секторе.

При городском комитете БРСМ создан штаб оперативного реагирования, где принимаются звонки от нуждающихся в помощи минчан по номеру 284-85-54.

К акции присоединились районные комитеты организации, которые также открыли свои горячие линии по ликвидации последствий снегопада. Позвонить на них можно по телефонам:

в Заводском районе - 285-51-95;

в Ленинском - 395-91-07;

в Московском - 200-85-50;

в Октябрьском - 216-20-05;

в Партизанском - 294-14-17;

в Первомайском - 281-77-30;

в Советском - 331-04-77;

во Фрунзенском - 204-36-04;

в Центральном - 335-28-48.-0-