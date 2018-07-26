Активисты БРСМ перечислят дневной заработок на создание экспозиции студотрядов в Минске

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активисты БРСМ перечислят средства на создание экспозиции белорусских студенческих отрядов в Музее комсомольского и молодежного движения Беларуси, который действует в Республиканском доме молодежи в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Олег Дикун.

Во всех студенческих отрядах страны 27 июля пройдет Всебелорусский день ударного труда. Заработанные средства будут переведены на воссоздание экспозиции белорусских студенческих отрядов в Музее комсомольского и молодежного движения Беларуси. В галерее будет представлен трудовой опыт и достижения молодежи за 55-летний период, экспозиция отразит традиции и культурное наследие студенческих отрядов всех поколений.

По словам Олега Дикуна, ежегодное проведение молодежных трудовых акций, субботников, в которых принимают участие тысячи активистов организации, стало доброй традицией. В разные годы заработанные средства направлялись на реконструкцию и благоустройство памятных мест, воинских захоронений и мемориальных комплексов, таких как "Курган Славы", "Хатынь", "Брестская крепость-герой", "Буйничское поле". "Все это исключительно на добровольной основе, молодые люди действительно хотят делать благие дела", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

Он добавил, что этот год особенный для белорусской молодежи. На него выпадают два знаковых юбилея - 55-летие белорусских студенческих отрядов и 100-летие молодежного движения. БРСМ отметит эти знаменательные даты акциями и проектами. Вновь созданным студенческим отрядам по всей стране присваиваются имена героев-комсомольцев. Начата работа по созданию единой базы объектов, на строительстве которых в свое время трудились молодые люди. Здесь планируется установить таблички "Пабудавана з удзелам студатрада".

Студотрядовское движение - одно из ведущих направлений деятельности БРСМ. С начала трудового семестра в составе 315 студенческих отрядов различного профиля - строительных, педагогических, сельскохозяйственных, экологических, медицинских, производственных, сервисных - смогли поработать более 4 тыс. человек. Белорусская молодежь трудится на знаковых объектах - БелАЭС, общежития в Студенческой деревне и др. Выездные строительные отряды отправились в Московскую область и Санкт-Петербург. Впервые белорусский сельхозотряд работает в Молдове на уборке урожая. Всего за пределами страны трудятся 13 студотрядов.-0-