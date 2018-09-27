Активисты БРСМ помогли с благоустройством Военного кладбища в Минске

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активисты Белорусского республиканского союза молодежи помогли с благоустройством Военного кладбища в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Сергей Клишевич.

"Этим летом стартовала акция "Мы памятаем…", приуроченная к празднованию 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Проект предусматривает благоустройство и восстановление мемориалов и памятников воинской славы, одиночных и братских могил воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн, военных кладбищ, мест массового захоронения гражданского населения. Сегодня "#ЗаДело" взялись 50 активистов БРСМ. Школьники и студенты столицы благоустраивали Военное кладбище в столице. Что особенно важно, этот проект реализуется совместно с Национальной академией наук. Историки во время акции рассказывают ребятам о подвиге наших солдат, которые освобождали Беларусь и Минск. В знак памяти о погибших к мемориалам будут возлагаться цветы", - рассказал Сергей Клишевич.

Он добавил, что акция "Мы памятаем…" бессрочная. Актив союза молодежи еженедельно будет проводить такие трудовые проекты по благоустройству мемориалов и воинских захоронений. "В ближайшее время мы планируем восстановить мемориальную табличку на одном из домов по улице Надеждинской в Ленинском районе Минска. В годы войны там находилась одна из конспиративных квартир минского партийного подполья, комсомольцы были расстреляны. Задача акции - на конкретных примерах показать молодежи, какой ценой был завоеван мир, рассказать о героях войны. Хотим, чтобы молодежь с уважением относилась к истории и помнила о страшных событиях многолетней давности", - отметил Сергей Клишевич.-0-