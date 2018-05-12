Активисты БРСМ раздадут в Минске красно-зеленые ленточки

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активисты БРСМ раздадут прохожим в Минске символ акции "Квiтней, Беларусь!" - красно-зеленые ленточки как знак уважения к государственной символике. Сообщили БЕЛТА в Минском городском комитете ОО "БРСМ".
Молодежь будет предлагать каждому желающему прикрепить символ акции на лацкан одежды, руку, сумку или антенну автомобиля в знак гордости за историю своего государства.
"Акция "Квiтней, Беларусь!" проводится с целью формирования у молодежи любви к Родине, уважения к ее истории, бережного отношения к государственной символике, национальным традициям", - отметили в комитете.
Ленточки будут вручаться в воскресенье 13 мая с 12.00 до 15.00 в Центральном детском парке им. М.Горького, ГУМе, ЦУМе, Лошицком парке, на железнодорожном вокзале, возле универмага "Беларусь", ТЦ "Столица", в парке Челюскинцев и ТЦ "GreenCity".-0-
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