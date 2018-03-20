20 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Активисты БРСМ Витебской области соберутся на молодежном форуме в Полоцке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме областной организации.

Форум "БРСМ: время вперед!" пройдет 21 марта с участием 120 делегатов. В их числе представители самых активных первичных организаций, победители областных и республиканских конкурсов, молодые ученые, бойцы студенческих отрядов и молодежных отрядов охраны правопорядка, волонтеры движения "Доброе сердце". В качестве гостей приглашены представители органов государственной власти, Центрального комитета БРСМ, общественных объединений, Российского союза молодежи.

Для участников форума подготовлена насыщенная программа. Так, на выставочных экспозициях будут представлены приоритетные направления деятельности Союза молодежи. На базе некоторых учреждений образования Полоцка запланированы экскурсии, дискуссионные площадки в формате открытого диалога, на которых делегаты смогут ознакомится с организацией работы с молодежью. Во время форума состоится награждение победителей областных этапов республиканских конкурсов в номинациях на лучшую первичную организацию и "Волонтер года - Доброе сердце", а также презентация интерактивного справочника БРСМ в мессенджере Telegram, который разрабатывается по инициативе студентов факультета математики и информационных технологий и первичной организации БРСМ в ВГУ имени П.М. Машерова.

Организаторы мероприятия - Полоцкий райисполком, Витебский областной и Полоцкий районный комитеты ОО "БРСМ".-0-