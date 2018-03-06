Акции Калинковичского мясокомбината переданы в собственность Гомельской области

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции ОАО "Калинковичский мясокомбинат" переданы в собственность Гомельской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

Согласно распоряжениям главы государства о безвозмездной передаче имущества в коммунальную собственность, в 2017-2018 годах подлежат передаче 10 предприятий и акции 48 акционерных обществ.

К настоящему времени полностью реализованы распоряжения, касающиеся передачи в собственность Витебской области 5 предприятий и акций 17 акционерных обществ, а также передачи в собственность Минской области акций двух акционерных обществ.

В настоящее время в стадии выполнения находится распоряжение Президента, касающееся передачи акций в собственность Гомельской области. Так, в соответствии с решением Гомельского облисполкома, по состоянию на 5 марта уже переданы акции трех из 18 запланированных акционерных обществ.

Предусмотрена также передача двух предприятий и акций 11 обществ в собственность Брестской и Гродненской областей.-0-