Акции по безопасному содержанию жилфонда проведут среди населения Минска в апреле

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коммунальники Минска проведут встречи и акции с населением по разъяснению правил безопасного содержания мест общего пользования в жилфонде во время месячника по благоустройству и озеленению. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Галина Гилевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Наводить порядок на своих территориях в апреле будут субъекты хозяйствования, планируются субботники с участием населения, трудовых коллективов, общественности. Кроме того, жилищные организации совместно с жителями и заинтересованными городскими службами проведут различные акции.

"Это акции по сбору макулатуры вместе с УП "Экорес", акция с ОАО "БелВТИ" по сбору сложной бытовой техники и другие. Совместно с ГАИ проверим соблюдение правил парковки на дворовых территориях, проведем акции по выявлению неэксплуатируемых автомобилей и по правилам их утилизации, - сказала Галина Гилевич. - Планируем провести встречи с населением по вопросам содержания совместных домовладений, мест общего пользования. Сейчас тема содержания подвальных помещений и чердаков, лестничных клеток, тамбуров, балконов снова актуализировалась. Безопасность должна быть обеспечена в жилфонде, равно как и в местах массового пребывания людей".

Коммунальные службы в апреле также ожидает ударный труд. "Разработаны мероприятия месячника, определены виды и объемы работ. На дворовых территориях это уборка мусора, восстановление (ремонт и окраска) малых архитектурных форм и оборудования детских площадок - всего более 40 тыс. единиц. Когда позволит погода, приступим к ямочному ремонту. Будут отремонтированы более 1,8 тыс. остановочных навесов вдоль уличной дорожной сети. Зеленые зоны будут выметены от мусора и песка", - рассказала начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева.-0-