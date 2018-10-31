Акция бесплатного консультирования по правовым вопросам пройдет в Минске

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акцию по бесплатному консультированию граждан на правовую тематику организуют в Минске в начале декабря, сообщили БЕЛТА в отделе нотариата, ЗАГСов и лицензиатов в сфере юридических услуг главного управления юстиции Мингорисполкома.

Такие мероприятия в основном приурочены к праздничным дням и датам, проводятся ко Дню Конституции, Дню семьи, Дню защиты детей, Дню матери. В них, как правило, принимают участие адвокаты, нотариусы, работники территориальных органов принудительного исполнения, органов загс. В декабре акция будет приурочена ко Дню юриста. Информацию о времени, дате и месте мероприятия планируется разместить на сайте главного управления юстиции Мингорисполкома за неделю до проведения.

"Такие акции востребованы, чаще всего минчане обращаются за консультацией по вопросам, касающимся жилищной сферы, трудовых отношений, наследственных прав, уплаты алиментов, брака и семьи, защиты прав потребителей", - отметили в отделе нотариата, ЗАГСов и лицензиатов в сфере юридических услуг.

Кроме того, на правовое просвещение населения направлены выступления, лекции и беседы, которые проводят специалисты главного управления юстиции Мингорисполкома в учреждениях образования. Также создаются видеоролики о работе судебных исполнителей и др.-0-