27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профилактическая акция "Безопасный обгон" пройдет 28-30 сентября в Минской области, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.
Рейдовые группы из числа сотрудников ГАИ и других служб милиции общественной безопасности будут пресекать нарушения правил обгона и маневрирования со стороны водителей.
Сергей Чеботарев отметил, что подобные нарушения, как правило, влекут за собой тяжелые последствия. За январь-август в результате умышленного выезда на полосу встречного движения, обгона произошли 15 ДТП: погибли 7 человек, 27 получили травмы. Анализ ДТП свидетельствует о том, что причинами этого чаще всего становятся невнимательность и недисциплинированность водителей.
Нарушителям правил обгона грозит штраф в размере от Br49 до Br245 (от 2 до 10 БВ) с лишением права управления транспортным средством на срок до года или без лишения.-0-
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