Акция для пациентов после кардиохирургического лечения пройдет 9 июня в Несвиже

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Несвижском дворцово-парковом комплексе пройдет социально-образовательная акция "От всего сердца" для пациентов после кардиохирургического лечения, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по терапевтической помощи РНПЦ "Кардиология" Елена Курлянская.

Участниками мероприятий станут пациенты с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) после различного вида кардиохирургического лечения, в том числе после трансплантации сердца, а также пересадки почек и печени. Приглашены врачи-кардиологи, кардиохирурги, трансплантологи, родственники пациентов, артисты, байкеры, спортсмены. Подготовлена насыщенная программа, во время которой выступят народные ансамбли, танцевальные коллективы. Пройдет парад байкеров. Запланированы показательные выступления по спортивной гимнастике, акробатике, фехтованию, боевым искусствам, рыцарские бои.

Параллельно с концертной программой Ассоциация сердечной недостаточности Беларуси проведет тематический День знаний, который призван информировать население о ХСН, профилактике и возможностях лечения. Пациенты и их родственники смогут проконсультироваться с врачами-кардиологами, измерить артериальное давление, уровень гликемии, измерить талию и рассчитать индекс массы тела. Пройдет кулинарный мастер-класс, на котором можно будет приготовить блюда под руководством шеф-повара и диетолога из доступных продуктов. Пациентам окажут помощь в составлении меню на неделю с учетом индивидуальных особенностей, обусловленных наличием хронической сердечной недостаточности. Запланирована беседа о рациональном и сбалансированном питании, важности соблюдения питьевого режима, необходимости контроля баланса жидкости в организме и коррекции массы тела.

Пациенты с ХСН II-III классов совместно с сотрудниками лаборатории хронической сердечной недостаточности и кардиохирургами будут учиться правильно выполнять зарядку. Предварительно пациентов осмотрит врач-кардиолог. При подготовке к занятию учтены все особенности физического статуса таких пациентов и разработана специальная программа, направленная на развитие физического резерва организма и улучшение кардиологического профиля.

По словам Елены Курлянской, такие мероприятия необходимы для привлечения внимания к проблемам ХСН и трансплантологии. Они повышают уровень осведомленности врачей разного профиля об основных и новых стратегических направлениях в эффективном лечении пациентов, а также напоминают о важности выявления ранних стадий заболевания. "Только 3% жителей Европы знают и могут правильно определить основные симптомы сердечной недостаточности. Благодаря проводимым дням знаний о сердечной недостаточности граждане Беларуси больше узнают об этой патологии, - сказала замдиректора. - В нашей стране возможно оказание высококвалифицированной медицинской помощи на любом этапе течения заболевания. ХСН требует адекватной терапии на каждом этапе, что позволяет снизить частоту госпитализаций и смертность, увеличивая качество и продолжительность жизни пациентов".

Акция организована по инициативе РНПЦ "Кардиология" и РНПЦ трансплантации органов и тканей.-0-