Акция по борьбе с инвазивными растениями пройдет в заказнике "Соколиный" 27 мая

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экологическая акция по борьбе с инвазивными растениями пройдет 27 мая в заказнике "Соколиный" в Мачулищах (Минский район), сообщил БЕЛТА менеджер проектов Центра экологического воспитания и развития Максим Рыльков.
На территории биологического заказника "Соколиный" на протяжении нескольких лет наблюдается стремительное распространение не свойственных для экосистемы растений, таких как золотарник канадский, недотрога железистая и борщевик Сосновского. Эти растения-агрессоры способны занимать большие площади и вытеснять другие виды растений, в том числе редкие.
Чтобы сохранить биоразнообразие, необходимо бороться с инвазивными растениями на территории заказника. Первую подобную акцию Центр экологического воспитания и развития проведет при консультационной поддержке ученых-ботаников. Акция будет направлена на механическое удаление порослей недотроги железистой. В мероприятии могут принять участие жители городского поселка Мачулищи, которые готовы внести свой вклад в улучшение экологического состояния заказника на территории своей малой родины.
Проект Центра экологического воспитания и развития "Мачулищи: экосообщество людей, соколов и сосен" направлен на привлечение местных жителей к мероприятиям по сохранению уникальной природы заказника "Соколиный".-0-
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