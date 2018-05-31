Акция по оценке риска развития неинфекционных заболеваний пройдет 2 июня в Вилейском районе

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция по оценке риска развития неинфекционных заболеваний пройдет в Ижском сельском исполнительном комитете Вилейского района 2 июня, сообщила БЕЛТА профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета, председатель Белорусского общественного медицинского объединения "Эндокринология и метаболизм" Алла Шепелькевич.

Нынешняя акция - одна из серии мероприятий, организованных в рамках медико-социального проекта "Все в ваших руках". Его цель заключается в информировании населения о факторах риска неинфекционных заболеваний. Во время мероприятия 2 июня участники смогут пройти скрининг и анкетирование.

Затем состоится образовательный семинар, на котором выступят Алла Шепелькевич и председатель правления Белорусской лиги по борьбе с высоким артериальным давлением, заведующая кардиологическим отделением №2 РНПЦ "Кардиология" кандидат медицинских наук Ирина Лазарева. Специалисты проанализируют полученные результаты акции, расскажут о значимости факторов риска неинфекционных заболеваний и способах профилактики.

Инициаторами акции выступили общественное медобъединение "Эндокринология и метаболизм", Городской центр здоровья Минска, Белорусская лига по борьбе с высоким артериальным давлением совместно с партнерами "Инфопия" и "Омрон".

Во время национального исследования STEPS в Беларуси было установлено, что 27,1% взрослого населения в возрасте 18-69 лет курят ежедневно, 72,9% - потребляют меньше пяти порций фруктов и/или овощей в день, 13,2% - не соблюдают рекомендации ВОЗ по физической активности. 60,6% людей имеют избыточную массу тела, 25,4% - ожирение (в том числе висцеральное - у 42% мужчин и 63,5% женщин). Кроме того, 44,9% населения имеют повышенное артериальное давление, 7,6% - повышенный уровень глюкозы в крови.-0-