Акция по профилактике аварийности на пассажирском транспорте пройдет в Минске 22-31 октября

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Автобус", направленная на профилактику аварийности на пассажирском транспорте, пройдет в Минске 22-31 октября, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ГАИ констатировали, что продолжают иметь место ДТП по вине водителей, занимающихся перевозкой пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении. Остается достаточно высоким число нарушений ПДД, допущенных водителями автобусов, а также маршрутных такси. В этой связи столичная Госавтоинспекция решила провести комплексных профилактических мероприятий.

"Сотрудники ГАИ наряду с гласным контролем проведут рейдовые мероприятия, сочетая негласный и смешанный контроль, в том числе с использованием видеорегистраторов и других средств фото- и видеофиксации. Кроме того, будет организован контроль за техническим состоянием и правомерностью переоборудования транспортных средств, выполняющих перевозки пассажиров. В случае выявления нарушений законодательства будут применены действенные меры административного воздействия к руководителям и должностным лицам", - предупредили в ГАИ.

По данным Госавтоинспекции, за январь-сентябрь этого года в Минске по вине водителей автобусов совершено 20 ДТП, в которых травмы различной степени тяжести получили 24 человека. Примерно такое же количество аварий и пострадавших было зафиксировано и за девять месяцев минувшего года. В ГАИ назвали основные нарушения, которые допускают водители пассажирского транспорта. В их числе превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил маневрирования и разговоры по мобильному за рулем.-0-