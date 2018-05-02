Акция по профилактике меланомы пройдет 21 мая в Минске

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция по профилактике меланомы пройдет 21 мая в Городском клиническом кожно-венерологическом диспансере Минска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В проведении дня профилактики будут задействованы специалисты диспансера, кафедры кожных и венерических болезней Белорусского государственного медицинского университета и кафедры дерматовенерологии и косметологии Белорусской медицинской академии последипломного образования. Для пациентов запланированы лектории, беседы, будет организована раздача тематических информационных материалов.

Все обратившиеся смогут пройти профилактические медицинские осмотры, при наличии показаний будет выполнена дерматоскопия. Пациенты с выявленными новообразованиями кожи будут направлены на консультацию врача-онколога для уточнения диагноза и организации лечения.

В Беларуси 21 мая пройдет Республиканский день профилактики меланомы. Своевременная информированность позволит населению самостоятельно контролировать состояние своего здоровья, использовать защитные профилактические средства, а также знать признаки заболевания, являющиеся поводом для своевременного обращения к специалистам.

Меланома - это разновидность рака кожи, при которой происходит поражение меланоцитов - пигментных клеток, расположенных в коже человека. Заболевание встречается не так часто, как другие виды рака кожи, но наиболее опасно, отличается высоким риском метастазирования, что приводит в тяжелых случаях к смерти больного. В большинстве случаев заболевают лица среднего возраста (40-45 лет), однако в последнее время все чаще меланома встречается у людей молодого возраста (от 20 до 30 лет). Женщины болеют меланомой в два раза чаще мужчин. Люди со светлой кожей и волосами, голубыми и серыми глазами более подвержены этому типу рака кожи.-0-