Акция по профилактике неинфекционных заболеваний пройдет в Минске 16 мая

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской центр здоровья 16 мая проведет в аптеках, на предприятиях и общежитии столицы акцию по профилактике неинфекционных заболеваний, сообщили БЕЛТА в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.
Минчане смогут измерить артериальное давление, рост, вес, заполнить анкеты по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи-кардиологи проведут индивидуальные консультации по вопросам профилактики болезней системы кровообращения и формирования здорового образа жизни.
Будут организованы мобильные пункты по снятию показателей электрокардиограммы, представлены видеоролики, памятки, буклеты, листовки по тематике здорового образа жизни.
К проекту присоединились Минский подшипниковый завод, Минский маргариновый завод, "Коммунарка", "МАПИД", "Милавица", общежитие №1 Минского государственного лингвистического университета, Национальный аэропорт, аптеки №1, №25 и №34 РУП "Белфармация". Мероприятия пройдут с 10.00 до 15.00.
Организаторами акции выступают Минский городской центр гигиены и эпидемиологии и комитет по здравоохранению Мингорисполкома. Ее цель - эффективная профилактика недугов, снижение заболеваемости, смертности, инвалидности трудоспособного населения, повышение качества и доступности медицинской помощи людям с болезнями системы кровообращения.
В санэпидслужбе отметили, что низкая физическая активность наряду с употреблением алкоголя и табака, нерациональным питанием, повышенным артериальным давлением, избыточным весом, а также повышенными уровнями глюкозы и общего холестерина в крови являются основными факторами риска развития неинфекционных заболеваний. В этой связи все большую актуальность приобретает вопрос популяризации среди населения моды на здоровый образ жизни.-0-
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