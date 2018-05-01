Акция по профилактике неинфекционных заболеваний пройдет в Минске 2 мая

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской центр здоровья 2 мая проведет в магазинах столицы акцию по профилактике неинфекционных заболеваний, сообщили БЕЛТА в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.

Минчане смогут измерить артериальное давление, рост, вес, заполнить анкеты по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи-кардиологи проведут индивидуальные консультации по вопросам профилактики болезней системы кровообращения и формирования здорового образа жизни.

Также будут организованы мобильные пункты по снятию показателей электрокардиограммы, представлены видеоролики, памятки, буклеты, листовки по тематике здорового образа жизни.

К проекту присоединились магазин "Виталюр" по ул.Кабушкина,6 (10.00-15.00), универсам "Рублевский" по ул.Маяковского, 146 (10.00-14.00), гипермаркет ProStore по просп.Дзержинского, 126 (10.00-15.00), магазин "Евроопт" по ул.Казинца,32 (10.00-15.00), торговый дом "На Немиге" (10.00-12.30), торговый центр Dana Moll (10.00-13.00), магазины "Соседи" по ул.В.Хоружей, 17 и Дунина-Марцинкевича,11 (10.00-15.00), торгово-развлекательный центр "Замок" (10.00-15.00).

Организаторами акции выступают Минский городской центр гигиены и эпидемиологии и комитет по здравоохранению Мингорисполкома. Ее цель - эффективная профилактика недугов, снижение заболеваемости, смертности, инвалидности трудоспособного населения, повышение качества и доступности медицинской помощи людям с болезнями системы кровообращения.

В санэпидслужбе отметили, что низкая физическая активность наряду с употреблением алкоголя и табака, нерациональным питанием, повышенным артериальным давлением, избыточным весом, а также повышенными уровнями глюкозы и общего холестерина в крови являются основными факторами риска развития неинфекционных заболеваний. В этой связи все большую актуальность приобретает вопрос популяризации среди населения моды на здоровый образ жизни.-0-