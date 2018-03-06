6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция по профилактике неинфекционных заболеваний пройдет в Минске 7 марта, сообщили БЕЛТА в санитарно-эпидемиологической службе города.

К проекту подключились ТРЦ "Титан", локомотивное депо Минского отделения БЖД, магазины "Корона" по ул. Одинцова, "Старт-Х" по ул. Долгобродская, "Рублевский" по пр. Независимости и ул. Маяковского, "Виталюр" по ул. Мирошниченко, ТД "На Немиге". Здесь с 10.00 до 15.00 минчане смогут измерить артериальное давление, рост, вес, получить индивидуальные консультации у кардиолога и валеолога, заполнить анкеты по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний. Будут организованы мобильные пункты по снятию показаний ЭКГ.

Подобные акции будут проходить каждую первую среду месяца в гипермаркетах и универсальных магазинах, каждую третью среду - в аптеках или на промышленных предприятиях. Они направлена на снижение заболеваемости, повышение качества и доступности медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения.

В санэпидслужбе отметили, что низкая физическая активность наряду с употреблением алкоголя и табака, нерациональным питанием, повышенным артериальным давлением, избыточным весом, а также повышенными уровнями глюкозы и общего холестерина в крови являются основными факторами риска развития неинфекционных заболеваний. В этой связи все большую актуальность приобретает вопрос популяризации среди населения моды на здоровый образ жизни.-0-