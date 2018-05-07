Акция по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний пройдет в Могилеве

7 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве с 7 по 16 мая пройдет информационно - образовательная акция "Цифры здоровья: артериальное давление", сообщили БЕЛТА в Могилевском зональном центре гигиены и эпидемиологии.

Мероприятие проводится с целью повышения информационной грамотности населения по вопросам профилактики болезней системы кровообращения, формирования навыков самоконтроля артериального давления.

Во время акции будет вестись измерение и обучение навыкам контроля артериального давления, проведение теста по распознаванию инсульта (Face Arm Speech test "лицо - рука - речь"), проведение индивидуальных консультаций по вопросам профилактики болезней системы кровообращения.

Кроме того, для желающих будут демонстрироваться видеоролики по тематике здорового образа жизни и раздаваться различные информационно-образовательные материалы по факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов и рекомендации при артериальной гипертензии.

В акции будут задействованы 12 поликлиник областного центра.-0-