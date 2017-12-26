Акция "Подарок от Деда Мороза" для родителей и детей с инвалидностью проходит в Минске

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждая семья Минска, в которой родители и дети имеют инвалидность, получит подарки от Деда Мороза в ходе одноименной акции, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей Екатерина Мальцева.

Акция "Подарок от Деда Мороза" проходит в Минске с 18 декабря по 8 января. "Наша цель - дойти до каждой семьи столицы, в которой родители-инвалиды воспитывают детей с инвалидностью. Таких в столице 85. Предварительно мы вели переговоры с партнерами, искали спонсоров, чтобы сформировать для наших подопечных подарки", - пояснила Екатерина Мальцева.

К 26 декабря все семьи - участники акции получили продуктовые наборы. А 3 января они станут участниками общегородского новогоднего утренника в Минском государственном дворце детей и молодежи, где будут вручены уже сладкие подарки и игрушки.

"Те семьи, которые не смогут присутствовать на празднике, не останутся без подарков - представители комитета по труду, занятости и социальной защите Мингориспоклома, включая председателя, и я также навестим эти семьи на дому", - добавила Екатерина Мальцева.

Между тем приготовления к празднику идут и на базе кружков городского центра социального обслуживания семьи и детей: состоялись фестиваль елок, креативная игровая программа, творческие мастерские.

Также в период проведения акции утренники и представления проходят в каждом из 9 районных территориальных центров социального обслуживания населения.-0-