16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Заплати налоги - работай честно" пройдет в Минске 19-23 марта, сообщили БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску.
ИМНС по Минску просит граждан, располагающих информацией о физических лицах, которые оказывают услуги без уплаты налогов (нелегально), информировать об этом по телефонам 229-26-60, 229-26-85. Линии будут работать ежедневно с 9.00 до 18.00.-0-
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